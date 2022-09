Légköri fagyokkal indul a péntek

Pénteken a hidegre hajlamos helyeken gyenge légköri fagy is kialakulhat, napközben viszont már sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21 fok között várható.

Pénteken a Dunántúlon sok napsütésre, kevés felhőre számíthatunk, a Dunától keletre a napos időszakok mellett viszont még elszórtan kialakulhatnak futó záporok, néhol zivatarok is – írja az Időkép.

Az előrejelzés szerint a szél csak záporok, zivatarok környezetében támadhat fel. Hajnalra 1 és 8 fok közé hűl a levegő, de a fagyzugos völgyekben gyenge fagy is előfordulhat, valamint helyenként átmenetileg pára- és ködfoltok is képződhetnek. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a hidegre hajlamos helyeken gyenge légköri fagy is valószínű.

Délután 16-21 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban.

Fotó: Időkép

Nem lesz front az ország felett

Az orvosmeteorológiai jelentés szerint pénteken sem érkezik időjárási front, ugyanakkor a hidegre érzékenyebbek szervezetét megviselheti az időjárás. A hideg reggelen felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi panaszok.

Görcsös és migrénes fejfájás is jelentkezhet, illetve végtagfájdalom is előfordulhat. A nagy napi hőingás miatt vérnyomásproblémák, keringési panaszok és akár rosszullét is jelentkezhet.

Mi várható a hétvégén?

Szombaton fátyolfelhőzet szűrheti sokfelé a napsütést, de lehetnek olyan körzetek, ahol megvastagodhat a felhőzet. Számottevő csapadék viszont sehol sem várható. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a déli-délnyugati szél. Melegedés kezdődik, délután már 17-24 fok valószínű, a reggel viszont még hideg lesz.

Vasárnap a túlnyomóan felhős, borongós idő mellett a keleti, északkeleti tájakat leszámítva többfelé kialakulhat eső, zápor. A délies szél sokfelé élénk lehet. Délután 15-23 fokra van kilátás, északon mérhetjük majd az alacsonyabb értékeket. További részletek az időjárásról ITT.

(Borítókép: Ősz a Kőszegi-hegységben Velem közelében 2021. november 18-án. Fotó: Varga György/MTI)