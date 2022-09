Eldőlt: Józsefváros fizetőssé teszi a parkolást

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, a józsefvárosi önkormányzat néhány nappal ezelőtt felvetette, hogy azok számára is fizetőssé kellene tenni a parkolást, akik a kerületben laknak. Az eddigi szabályok szerint minden józsefvárosi lakos két autót tarthatott ingyen az utcán. Az első parkolási engedélyért 2023-tól 18–30 ezer forintot is elkérhetnek majd éves szinten, a másodikért ennél is többet kéne fizetniük. Emellett mostantól lakásonként lehetne majd kikérni a két-két engedélyt, nem pedig személyenként, mint eddig.

2023-tól megszűnik a lakók ingyenes parkolása a VIII. kerületben – írja posztjában a Színes Erzsébetváros. A lakossági parkolási engedélyek korábban 100 százalékos önkormányzati támogatásban részesültek: ez a kedvezmény most lakásonként az első autó esetén 80 százalékra, a második autó esetén ötven százalékra csökkenhet – derül ki a csütörtökön megszavazott rendeletből, melyre a Színes Erzsébetváros hívta fel a figyelmet.

A megújult fővárosi parkolási zónákhoz alkalmazkodva Józsefvárosban a lakossági parkolási engedélyeket a kerületben lévő „A”, „B” és „C” zónák alapján határozzák meg. Aki az „A” zónában lakik, az évente lakásonként az első autóra 30 000 forintot, a „B” zónában 24 000 forintot, a „C” zónában 18 000 forintot fizet. Az eddigi lakosonként helyett ezután lakásonként 2 darab autóra kérhető lakossági parkolási engedély – tájékoztat a VIII. kerületi önkormányzat. Második autóra tehát a lakossági parkolás zónától függően 75 000, 60 000, illetve 45 000 forint lesz az éves parkolás.

Az új rendeletben azonban olyan esetek is szerepelnek, amelyek lehetővé teszik a díjkedvezményt. Például orvosi igazolás felmutatása ellenében százszázalékos kedvezményt igényelhetnek a tartós betegségben szenvedő vagy rendszeres járóbeteg-szakellátást igénybe vevő lakosok. A nagycsaládosok az első autójukra 90 százalékos, a második autóra hetvenöt százalékos kedvezményt igényelhetnek.

A kerületi nyugdíjasok az első gépjárműre kilencven százalékot kérelmezhetnek. Azok, akik e kategóriák egyikébe sem tartoznak, de szociálisan rászorulnak, továbbra is fordulhatnak az önkormányzathoz különböző rendkívüli települési támogatások kérelmezéséért – írja a Színes Erzsébetváros közösségi oldalán.

Az új szabályozástól azt várják, hogy növekszik a szabad helyek száma, csökken a károsanyag-kibocsátás, jobb lesz az életminőség és több lesz a közterület. Egy korábban elvégzett kutatás szerint a lakosok többsége támogat egy ilyen jellegű intézkedést.