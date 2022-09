A Momentum tűzre vetné a brüsszeli szankciókról szóló konzultációt

A Fidesz csütörtökön jelentette be, hogy a közeljövőben egy nemzeti konzultációt tartanak a brüsszeli szankciókról. Az ellenzék nem sokkal később erre úgy reagált, hogy szerintük ez egy értelmetlen lépés, és arra is felhívták a figyelmet, hogy korábban a Fidesz-kormány is megszavazta a szankciókat.

A Momentum most egy újabb bejegyzéssel jelentkezett, amelyben azt írták: ha valaki a kitöltés helyett odaadja nekik a konzultációs íveket, akkor gyújtósként eljutatják a rászorulóknak.

Újabb feleslegesen elköltött milliárdok, miközben egyre több ember számára napi szintű probléma, hogy be tudja fűteni az otthonát. Ha már a kormány valós segítséget nem ad, a sok-sok papíranyag hasznosuljon a legjobban!

– írta a párt.