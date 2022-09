A kormány szerint nehéz időkben is érdemes a sportra áldozni

Rákosmente új sport- és rendezvényközponttal bővült, amelynek szombati megnyitóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter hangsúlyozta, hogy a sportra nehéz időkben is érdemes áldozni.

Gulyás Gergely a főváros XVII. kerületében, Rákosmentén átadott Riz Levente Sport- és Rendezvényközpont (RSR) megnyitóünnepségén emlékeztetett rá, egy 23 éves út végére értek, hiszen először 1999-ben született önkormányzati döntés arról, hogy Rákosmentének sportcsarnokra van szüksége.

A miniszter beszédében úgy fogalmazott, hogy a központ létrejötte nagy részben a 2019-ben meghalt kerületi polgármesternek, Riz Leventének köszönhető.

A miniszter szerint a most átadott, több mint 11 milliárd forintos kormányzati forrásból a Néppark szomszédságában megépült, 6000 négyzetméteres, kétszintes sport- és rendezvényközpont minden igényt kielégítő, és generációkon át nyújt majd lehetőséget a Rákosmentén élőknek a sportolásra, kulturális események megtekintésére és a találkozásra.

Ez is bizonyítja, a sportra a nehéz időkben is érdemes áldozni, az építmény pedig nemcsak nevében, hanem szellemiségében is megőrzi majd Riz Levente emlékét

– idézi az MTI Gulyás Gergelyt. A most megnyitott rendezvényközpontot még 2019-ben kezdték el építeni, 15 teremsportban akár nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas, de a legkülönfélébb közösségi és kulturális eseményeket is lehet majd tartani benne.