Az egész országban lopta az üzemanyagot négy román kamionos

Az elmúlt hónapokban több bejelentés is érkezett a rendőrségre, miszerint az M3-as autópálya több pihenőjében a kamionokból ismeretlenek lopják az üzemanyagot – írja a rendőrség a közleményében.

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság nyomozói adatgyűjtésbe kezdtek, azonosították a feltételezett elkövetőket és járműveiket, majd kivárták a megfelelő alkalmat az elfogásukra. Ennek köszönhetően a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály munkatársai a nyomozókkal közösen már várták a társaságot, amelyet 2022. szeptember 22-én hajnalban az M3-as autópálya Kisasszonytéri pihenőjében tetten értek.

Négy román állampolgár „dézsmálta” egy ott parkoló kamion üzemanyagtartályát. A kamion sofőrje éppen aludt a fülkében. A tetten ért férfiak egy erre a célra kialakított szivattyúval, már többször begyakorolt mozdulatsorral tankolták saját járművüket. Amikor az üzemanyaguk fogyóban volt, több pihenőt végigjárva megkeresték az ideális alanyt az átfejtéshez – írja a rendőrség.

A tett helyszínén megállva sem keltettek feltűnést, hiszen maguk is nyerges vontatós szerelvénnyel végeztek áruszállító tevékenységet. Az egyik szerelvénnyel úgy álltak meg, hogy a másik kamion a kiszemelt áldozat elől takarásban maradjon, majd a donor üzemanyagtankba vezették a szivattyú csövét, és több száz litert tankoltak „igen kedvezményes áron”. Az eljárásban felmerült arra vonatkozóan is információ, hogy a gyanúsítottak az ország területén, valamint több nyugat európai országban is hasonló módszerrel „tankoltak”.

A négy elkövetőt a rendőrök elfogták, és előállították a főkapitányságra, ahol lopás bűncselekmény elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki őket. Egy 48 és egy 23 éves román állampolgárt kihallgatásukat követően őrizetbe vettek a nyomozók, továbbá kezdeményezték letartóztatásuk indítványozását, melyet a bíróság 2022. szeptember 24-én el is rendelt.