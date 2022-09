Tudja, mihez kezdjen a használt sütőolajjal?

Magyarországon évente 25 ezer tonna használt étolaj keletkezik, ami veszélyes hulladéknak minősül: egyre több helyen le lehet adni, amit egyre többen meg is tesznek, mégis a lakosság harmada még mindig a lefolyóba önti, pedig egyetlen csepp használt étolaj akár ezer liter élővizet is elszennyezhet. Sok ember számára nehézséget okoz, hogy környezetterhelés nélkül hol és hogyan tud megszabadulni a fáradt olajtól.

Meddig lehet használni az étolajat?

Az éttermek általánosságban kétnaponta cserélik az étolajat, otthoni körülmények között legfeljebb négy alkalommal érdemes felhasználni, ha nem melegítettük fel 160-180 Celsius-fokra. Ha megbarnult az olaj, az azt jelzi, hogy a sütés magasabb hőfokon történt, megégett, nem szabad újra felhasználni. Az sem mindegy, hogy mi sült benne: rántott ételeknél a prézli hamarabb megéghet benne, újrafelhasználás előtt érdemes leszűrni, hasábkrumpli készítése után erre nincs szükség. Ezután zárható üvegedényben, befőttesüvegben érdemes tárolni.

A csatornahálózatban dugulást okoz

Semmiképpen ne öntsük a lefolyóba, ami régen általános rossz szokás volt. A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség felmérése szerint ezt egyre kevesebben teszik, de a lakosság harmada még mindig így cselekszik.

Ez egyrészt környezeti károkat okoz, az olaj bekerülhet az élővizekbe, az olajréteg pedig elzárja az oxigénfelvételt, ezzel elpusztítja a víz élővilágát – egyetlen csepp olaj akár ezer liter élővizet szennyezhet el.

Másrészt a csővezeték falára tapadva az otthoni vízvezetéket eldugíthatja, ami számos kellemetlenséggel jár, és az azt elhárító szerelő költségével. A csatornahálózatban is hasonló problémákat okoz: nemcsak a vezetékek falán tapad meg az olaj, szűkítve ezzel a rendszert, de a nem lebomló nedves törlőkendőre, hajszálakra rátapadva is, és összefogva ezeket óriási zsírdugókat hoz létre, ahogy erre márciusban is volt példa. A Fővárosi Csatornázási Művek akkor egy nyolcméteres zsírszörnytől szabadította meg a hálózatot. Mint írták, ez egy hónap alatt jöhetett létre, és munkatársaiknak órákba telt, mire sikerült megszabadítani ettől a csőrendszert.

„Az utóbbi évtizedben terjedt el a nedves törlőkendők használata, ami nem lebomló anyagként a dugulások legfőbb okozója, ugyan már negyedannyian dobják ezeket a vécébe, mint három évvel ezelőtt, de még mindig jelentős problémákat okoz a hálózatban.

A konyhai hulladékkal, ételmaradékkal, zsiradékkal együtt összetapadnak gombóccá, amik gyorsan elzárják a szennyvíz útját. A több mint hatezer kilométer hosszú fővárosi csatornahálózatban csak ebben az évben több mint ezerötszáz dugulást kellett elhárítanunk, ez nagymértékben lassítja a tevékenységünket

– fejtette ki Bátori Marianna, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. kommunikációs vezetője, aki hozzátette: éves szinten 2,5 milliárd forint többletköltséget jelent a víziközmű-szolgáltatóknak az ebből fakadó üzemzavarok felszámolása.

Száz százalékban újrahasznosítható

Az éttermeknek kötelező leadni a fáradt sütőolajat, a háztartások azonban maguk dönthetnek erről. Nagyjából ötvenezer tonna Magyarországon a lakossági étolaj-felhasználás, és a szakemberek tapasztalatai szerint még mindig jelentős azok száma, akik helytelen módon szabadulnak meg tőle, a lefolyóba öntik, vagy köztéri szemetesbezacskóba, üvegbe, műanyag palackba töltve egyszerűen kidobják, pedig nehezen lebomló környezetszennyező anyag, ami a megfelelő helyre leadva száz százalékban újrahasznosítható.

„Automata olvasztóberendezésben történő pár napos tisztítás és ülepítés után a legnagyobb részéből, 90 százalékából biodízel készül, amit az uniós szabályozás szerint 8,4 százalékban kötelező az üzemanyaghoz keverni. Az égett prézliből és az olajban visszamaradó ételmaradékokból pedig biogáz lesz” – részletezte Deák Brigitta, az egyik legnagyobb magyarországi használtétolaj-feldolgozó, a Biofilter Zrt. marketingvezetője. Az üzem elsősorban az éttermekből szállítja el a használt sütőolajat, amivel 32 éve foglalkoznak, a lakosságtól tíz éve gyűjtik be a benzinkutaknál, szupermarketeknél erre a célra kihelyezett konténerekből, illetve a hulladékudvari lerakatokból.

A hazai mennyiség nagyjából 60 százaléka, évente olyan 6000 tonna használt sütőolaj érkezik hozzánk, aminek 7-10 százaléka származik a lakosságtól. Nyáron elsősorban a balatoni vendéglátóhelyek forgalma miatt, a karácsonyi és a húsvéti ünnepek során a háztartások után növekszik a beszállított mennyiség

– ismertette a feldolgozó cég képviselője, aki hozzáfűzte, az adataik azt mutatják, hogy növekszik azok száma, akik megtalálják az erre alkalmas gyűjtőpontokat.

Hol tudjuk leadni a fáradt sütőolajat?

Már több mint tíz éve lehet leadni benzinkutakon, hulladékudvarban a használt sütőolajat, mégis a mai napig sok környezettudatos ember számára okoz fejtörést, hogy mit kezdjen kidobásra ítélt, használt étolajjal. A felmérések szerint a többség tisztában van azzal, hogy az olaj veszélyes hulladék, mégis még mindig sokan inkább a lefolyóba öntik, mintsem hogy leadásra alkalmas gyűjtőpontokat keresgéljenek.

A legnagyobb forgalmú benzinkutakon vannak használtétolaj-lerakatok, a Molnál több mint 350, a Shellnél 44, de az év végére 120 töltőállomáson, a Mobil Petrol teljes kúthálózatán, a Lukoil és az OIL!-kutakon is lesznek. Sok szupermarket előtt helyeztek ki használtétolaj-lerakatot, az Aldi, a Lidl, a Coop, a Tesco, a Spar több áruházánál is van erre lehetőség. Emellett a Fővárosi Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt. honlapján és a társasházaknál is feltüntetett, a lakóhelyhez legközelebbi hulladékudvarba is lehet vinni az olajat, ahol egy személy egyszerre 15, a benzinkutakon 10 kilogrammot adhat le. Deák Brigitta tájékoztatása szerint a legtöbben a töltőállomásokra viszik az olajat, tavaly 420 tonnát gyűjtöttek be innen, a bolthálózatoktól 140 tonnát szállítottak feldolgozóüzemükbe. „A kezdeményezés egyre népszerűbb, a lakossági leadóhelyekről tíz évvel ezelőtt 80-100 tonna használt olajat gyűjtöttünk be, 2020-ban már 500 tonnát, 2021-ben tovább nőtt ez a mennyiség közel 600 tonnára” – említette a Biofilter marketingvezetője, majd hozzáfűzte, hogy honlapjukon is rá lehet keresni a legközelebbi gyűjtőpontokra.

Hogyan kell helyesen begyűjteni?

„Ha már sütésre nem használható az étolaj, aminek színe és szaga is utal erre, kihűlve egy tölcsér segítségével vagy a saját flakonjába, vagy egy üres ásványvizes PET-palackba töltsük bele, jól zárjuk rá a tetejét, és vigyük a feltüntetett lerakók egyikébe” – tanácsolta a feldolgozóüzem munkatársa, ugyanis a jó szándék ellenére gyakran előfordul, hogy valaki műanyag zacskóba, üvegbe töltve dobja ki a konténerbe, illetve nem zárja le megfelelően az edényt, és kifolyik a tartalma.

(Borítókép: Egy nő elhasznált sütőolajat tölt gyűjtőedénybe budapesti otthonában. Fotó: Manek Attila / MTI)