A börtönöket is elérte az infláció, 18 fokban élnek a rabok télen

A büntetés-végrehajtási intézetekben annyira felgyorsult és kiszámíthatatlanná vált az infláció, hogy némelyik, élelmiszer-beszerzésről szóló szerződés árait háromhavonta felülvizsgálják, miközben a rabok továbbra is panaszkodnak az egyre dráguló termékekre a benti boltokban. De a fűtésen is spórolniuk kell, így a börtönökben is 18 fok lesz télen.