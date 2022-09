Orbán Viktor ismertette: végigviszik a folyamatban lévő állami beruházásokat, de újabb állami beruházást a bizonytalan gazdasági helyzet miatt nem indítanak, mert nem tudják garantálni, hogy be is tudják fejezni. Forrást és lehetőséget csak arra látnak, hogy munkahelyteremtő magánberuházásokat támogassanak. Ha a gazdasági helyzet újra kiszámítható lesz, akkor indítják újra a most felfüggesztett állami beruházásokat.

A kormányfő kitért arra is, hogy a szankciós energiaárak miatt a kormány frissítette közép- és hosszú távú energiastratégiáját. Azzal számolnak, hogy Magyarország hosszabb távon is nettó olajimportőr marad. A villamosenergia-rendszer teljes átalakítási terve elkészült: hálózatfejlesztés, új erőművek építése, Paks üzemidő-hosszabbítása és az új blokkok építése is benne van. Orbán Viktor szerint a következő tíz év legnagyobb fejlesztése ez, összesen 32 nagyberuházást valósítanak meg, ezek nélkül a magyar energiarendszert nem lehet korszerűsíteni, és a magyar gazdaság nemzetközi versenyképessége sem biztosítható.

A szükséges pénzügyi forrásokat az EU megígérte, ha a brüsszeli bürokraták mégsem adják ide azt a pénzt, ami Magyarországnak jár, akkor más pénzügyi forrásokból szerezzük be a szükséges összeget.

– jelentette ki Orbán Viktor. Az erről szóló tárgyalásokat el is indították.

A kormány egyszerűsítette és felgyorsította a napenergiát termelő és a geotermikus energiára vonatkozó eljárásrendet. A kormány a következő két év válságkezelésében sem adja fel nemzetstratégiai céljait: fejlesztik a közlekedési hálózatokat, folytatják a családtámogatási programokat és szélesítik azokat, december elején alakítják ki a 2023-as költségvetés végleges formáját, abban lesznek új családtámogatási intézkedések is.

Nem állnak meg a fejlesztésalapú gazdaság kiépítésének programjával sem, a munkaalapú gazdaság bázisára felépítik a kutatási és fejlesztési alapú gazdaságot is. Ennek lokomotívjai az újjászervezett egyetemek. Így tesznek majd a hadiipar- és hadseregépítési programjaikkal is.