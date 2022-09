Fontos határidőre figyelmeztette a vendéglátósokat az erzsébetvárosi polgármester

Már csak néhány napig mentesülnek a közterület-használati díj fizetése alól a főváros VII. kerületében lévő, saját terasszal rendelkező vendéglátóhelyek. Niedermüller Péter erzsébetvárosi polgármester nemrég ezzel kapcsolatban üzent közösségi oldalán az érintetteknek, több más tudnivalóra is felhívva a figyelmet.

Szeptember 30-ig van érvényben az a kormányzati döntés, amely szerint a terasszal rendelkező vendéglátóhelyeknek nem kell közterület-használati díjat fizetni. Október 1-től azonban visszaáll az a díjfizetési rend, ami korábban érvényes volt – írta közösségi oldalán Niedermüller Péter, Erzsébetváros DK-s polgármestere.

A politikus bejegyzésében egyúttal arról is ír, hogy több más szabály is érvényes a jövő hónap első napjától, melyek a következők:

a gyalogosok számára szabadon hagyott 2 méter széles sávot kell biztosítani a járdán;

a teraszon külön engedély nélkül nem helyezhető el TV vagy projektor;

a terasz területén zene szolgáltatása tilos;

a teraszok külön engedély hiányában 22 és 6 óra között továbbra sem tarthatnak nyitva. Az eltérő nyitvatartás engedélyezhető legfeljebb 24 óráig, ha az üzletet magában foglaló társasház és az üzletet magában foglaló ingatlannal szomszédos társasházak valamennyi közgyűlése többségi határozattal (tulajdonosi döntéssel) az eltérő nyitvatartáshoz hozzájárult;

a kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű építmény, vendéglátóterasz vagy fedések (sátorszerkezetek) elhelyezése, építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése, megváltoztatása továbbra is településképi bejelentési eljáráshoz kötött.

Utóbbival kapcsolatban Niedermüller Péter arra is felhívta a figyelmet, hogy az eljárás lefolytatását a Főépítészi Irodán kell kezdeményezni.

Jöhet az éjféli záróra is?

Korábban az Index is beszámolt arról, hogy egy tervezet szerint hét napból ötször is éjfélkor zárhatnának be Budapesten a VII. kerület vendéglátóhelyei októbertől.

A tervezetet a Színes Erzsébetváros tette közzé saját közösségi oldalán. Mint írják, a birtokukba jutott előterjesztés alapján péntek és szombat kivételével a hét többi napján egységesen éjféli zárórára kötelezné a vendéglátóhelyeket a képviselő-testület.

Álláspontjuk szerint azonban nem történt előzetes egyeztetés a bulinegyed problémájának megoldásával megbízott munkacsoporttal, illetve az érintettekkel a szigorításról szóló előterjesztésről.

Információik szerint a heti öt napra, továbbá minden egyes környékbeli vendéglátóhelyre érvényes éjféli záróra október 17-től léphet hatályba.

(Borítókép: Niedermüller Péter a párt alelnöke beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) X. tisztújító kongresszusán a Budapest Kongresszusi Központban 2020. március 1-jén. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)