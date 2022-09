Bátaszék önkormányzata a karácsonyfán, Komlóé pedig a közvilágításon spórol

A magyarországi települések sorra jelentik be, hogy miként szándékoznak takarékoskodni a rezsivel. Valahol uszodák, sportcsarnokok, kultúrházak, mozik zárhatnak be az emelkedő energiaárak miatt.

A Tolna megyei Bátaszéken továbbra is szeretnék üzemeltetni az uszodát, cserébe viszont költségvetésen belüli átcsoportosításokra lesz szükség. Így született meg a döntés, hogy idén a településen nem állítanak karácsonyfát és a középületek díszkivilágítását is le fogják kapcsolni. Ezáltal többletforrásokhoz tud jutni a város, így az uszoda továbbra is tudja fogadni a térség diákjait – derül ki az ATV riportjából.

Komlón egy radikálisabb beavatkozást terveznek végrehajtani, erről a város polgármestere számolt be. A tervek szerint megvizsgálják, hogy hol lehetne a szolgáltatást visszafogni a városban. Valószínűleg lesznek olyan területek, ahol este 10 és hajnali négy óra között lekapcsolják az utcai lámpákat.

Ha 50 százalékos megtakarítást érünk el a fogyasztási helyen, akkor is a 10-szeres szorzó esetén a többletköltségről 100 millió forint nagyságrendben beszélünk

– részletezte Polics József, Komló polgármestere.

Mint megírtuk, a nagyobb városokban is napirendre került a sportközpontok bezárása, ám a lakosok petíciót indítottak a döntés ellen.