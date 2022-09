Gyurcsány Ferenc elárulta, meddig tervez politizálni

Gyurcsány Ferenc a Partizán online műsorában az ellenzék választási vereségével kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a Demokratikus Koalíciónak nem volt megkülönböztetett felelőssége ebben.

Nem lehet jobboldali konzervatív politikával leváltani a Fideszt, amit a korábbi miniszterelnök-jelöltünk képviselt.

– mondta a DK elnöke, majd hozzáfűzte: „amit Márki-Zay Péter képviselt és csinált, az nagyon messze van ahhoz képest, amit én Magyarországról gondolok”.

Gyurcsány Ferenc elmondása szerint látva a hódmezővásárhelyi sikerét, valamint egyes, általa tisztelt ellenzéki képviselők tanácsára választották meg a hatpárti összefogás miniszterelnök-jelöltjének Márki-Zay Pétert, bár ő személy szerint sosem érezte ezt teljes bizonyossággal jó döntésnek.

Nem bánom, hogy nem álltam Márki-Zay mellett a választási vereség estéjén, ami elsősorban az ő kudarca volt, nem a miénk

– mondta, majd azt is elárulta, hogy a kampány elején megkérte őt, vonuljon háttérbe, amit fegyelmezett politikusként meg is tett, ahogy Dobrev Klára is, ezért sem lett volna ott a helyük mellette az eredményhirdetés napján.

A DK elnöke úgy véli, hogy az előválasztás vezetett az ellenzék legnagyobb vereségéhez a kormánypárttal szemben, ugyanis mikor Márki-Zay Péter megnyerte, érezte, hogy bajban van a kampány, mert ismerte őt és az embereit. Gyurcsány Ferenc szerint rohamosan csökkent a támogatottságuk, mikor a hódmezővásárhelyi polgármestert nevezték ki miniszterelnök-jelöltnek, pedig az azt megelőző ősszel az ellenzéki szavazók száma meghaladta a Fideszét.

Az árnyékkormány az ellenzék középpontja

Az árnyékkormánnyal kapcsolatban elmondta, hogy egy világos alternatívát akarnak kínálni az emberek számára, kompetens emberekkel, akik szakértelmükkel bármikor képesek lennének átvenni az ország vezetésétét. Gyurcsány Ferenc pedig azt mondta, hogy azért maradt ki az árnyékkormányból, mert nem akar kormánytag lenni.

„Volt már benne részem”– emelte ki. Azért nem egyeztettek a többi ellenzéki párttal, mert nem akartak hónapokig tartó tárgyalásba kezdeni, növelni ezzel a választók bizonytalanságát. Úgy véli, egy stabil bázisú ellenzéki középpontra van szükség, amire köztük a legnagyobb támogatottságú párt a legalkalmasabb. Ez pedig a DK, ugyanis a közvélemény-kutatások szerint 10–12 százalékos támogatottsággal bír, azaz nagyjából 1 millió szavazót vonultat maga mögé – fogalmazott a párt elnöke, hozzáfűzve: a DK nem fél alkalmazni az erejét, ugyanakkor nem gondolja úgy, hogy a többi ellenzéki pártot nem vennék figyelembe egy későbbi kormányváltásnál.

„A forradalom csak addig szép, amíg a másik vére folyik”

Gulyás Márton kérdésére, hogy hogyan képzelik el a kormányváltást, Gyurcsány Ferenc azt felelte: csak választások útján.

Máskülönben ha megindul a nép, akár tragédiák is lehetnek. A forradalom csak addig szép, amíg a másik vére folyik

– emelte ki az egykori miniszterelnök. Aki szerint a Fideszt azért is nehéz legyőzni, mert nagyon nagy előny csináltak maguknak a választási rendszer, a média átalakításával. „A magyar köznyilvánosság nagyobbik része a kormány befolyása alatt van” – fűzte hozzá. De úgy véli, hogy mivel az ország jelentős része hamarosan nem fog tudni megélni, ezért várható, hogy tavaszra a kormánypárt nagy támogatottságot veszíthet. Az alsó középosztály alatti réteget ez fokozottan érinteni fogja, akik korábban azért szavaztak a Fideszre, mert nagy a stabilitásigényük és nem vállalták a kormányváltással járó bizonytalanságot. „Ezt meg fogja törni az a gazdasági válság, ami előtt állunk” – mondta a DK vezetője, majd megemlítette, hogy hisz abban, békésen és demokratikus módon is eljöhet egy új korszak: „Kádár rendszerét 33 év után leváltotta a nép”.

Budapest vezetéséről máshogy gondolkodnak

„Nem alapértelmezett, hogy támogatjuk Karácsony Gergely újraindulását” – árulta el Gyurcsány Ferenc, aki szerint máshogy gondolkodnak Budapest vezetéséről.

Van, aki szerint a főváros ellenzéki vezetőjének a feladata, hogy a Blaha Lujza teret felújítsa, biciklisávokat építsen ki a körúton, szerintem pedig az, hogy az önkény kormányával szemben a legmagasabb közjogi méltóságként megszervezze a szabadság városát

– indokolta, majd hozzáfűzte, Karácsony Gergelynek is elmondta erről többször a véleményét négyszemközt. De egyelőre nem nevezett meg a DK-elnök senkit, akit a főváros vezetésére alkalmasabbnak gondolna. Úgy fogalmazott, hogy a 2024-es tavaszi önkormányzati választások előtt a jelöltek neve 2023 őszén kerülhet nyilvánosságra – ha a DK indít saját jelöltet, arról is tájékoztatni fogják a közvéleményt.

„Aki Gyurcsány akar lenni, csinálja jobban”

A 61 éves Gyurcsány Ferenc arra a kérdésre, hogy Orbán Viktorhoz hasonlóan legalább 2030-ig tervez-e politizálni, azt válaszolta, hogy legfeljebb 1-2 ciklust még végigcsinál, de többet már nem szeretne vállalni. A jelenlegi kormányfő Kötcsén arról beszélt, hogy a Fidesz következő generációja akár 2060-ig is irányíthatja az országot.

A DK elnöke beszélt arról is, hogy sokan kritizálják, de megszokta már. „Aki Gyurcsánnyal szemben akar politizálni, az csinálja jobban, gyűjtsön össze 1,5-2 millió szavazót. Arra készülünk, hogy vezessük és vezetni is fogjuk ezt az országot” – zárta gondolatait a korábbi miniszterelnök.

(Borítókép: Gyurcsány Ferenc 2020. március 1-jén. Fotó: Máthé Zoltán / MTI)