Az árnyékkormány szerint a kormány az orosz érdeket szolgálja

Oroszország Ukrajna elleni háborúja miatt Svédország és Finnország is kezdeményezte a csatlakozást a NATO-hoz. Július elején mind a 30 NATO-tagállam, köztük Magyarország is támogatta a két északi ország csatlakozását.

Erre reagálva adott ki árnyékkormány-közleményt a DK, amelyben emlékeztetnek: ahhoz, hogy a két ország valóban csatlakozhasson a NATO-hoz, ezt a tagállamok parlamentjeinek is jóvá kell hagynia. Ez szinte mindenütt megtörtént, a 30 NATO-tagállamból 28-ban: csak Törökország, és Magyarország nem ratifikálta ezt a saját jogrendjében.

Oroszországnak nem érdeke, hogy Svédország és Finnország is csatlakozzon a NATO-hoz. Európának és Magyarországnak viszont elemi érdeke lenne, hogy a NATO minél erősebb legyen, és ez a két ország minél hamarabb csatlakozzon a védelmi szövetséghez. Azzal, hogy a magyar kormány egyetlen európai országként nem nyújtotta be a Parlament elé a két északi ország csatlakozását a NATO-hoz, szembemegy az európai és a magyar érdekkel is, kiszolgálva az orosz érdekeket