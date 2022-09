Ilyen is ritkán van, politikai egyezség született: nem zár be a csepeli munkásszálló

Úgy tűnik, hogy Budapest polgármesterének sikerült elérnie Jellinek Dánielnél, hogy a továbbiakban is üzemeltesse a tulajdonában lévő csepeli munkásszállót, közel kétszáz, nehéz élethelyzetben lévő ember otthonát.

„Oka is volt, értelme is lett, hogy a szokásomtól eltérően emeltebb hangon szólítottam fel az ország egyik leggazdagabb emberét, Tiborcz István üzlettársát, hogy egynapi profitja terhére biztosítsa a csepeli munkásszálló működését, ne tegyen utcára 200 embert, köztük 50 gyereket. Jellinek úr, bár korábban a lakókat a szálló bezárásáról értesítette, most mégis vállalja az üzemeltetés költségeit” – újságolta el hivatalos Facebook-oldalán Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere.

Az Indotek Grouphoz tartozó csepeli munkásszálló a múlt héten azok után került be a hírekbe, hogy kiderült: a magas rezsiárak miatt bezárnák a tizedik leggazdagabb magyar, Jellinek Dániel érdekeltségében lévő szállót. Az Indotek Grouphoz tartozó munkásszálló vezetősége ugyanis a múlt héten arról értesítette a lakókat: október 15-én, szombaton határozatlan, de hosszabb időre bezárják a szállót, ahol azt követően sem áram-, sem víz-, sem fűtésszolgáltatás nem lesz.

Ez pedig azzal járt volna, hogy utcára kerül körülbelül 150 felnőtt és 50 gyermek, olyan, nehéz helyzetben lévő emberek, akiknek jellemzően nem futja a piaci albérletárakra, kaucióra és társaira.

Karácsony Gergely korábban többször is felszólalt az ügyben, és nagyvonalúságra szólította fel a tulajdonos Jellinek Dánielt, aki a Forbes Magyarország 2022-ben megjelent listáján Magyarország tizedik leggazdagabb embereként szerepelt 189,2 milliárd forintos vagyonával. Jellinek Dániel például több saját fejlesztésű lakóparkprojekttel jelen van a lakossági ingatlanpiacon, miközben az Indotek Csoporté a Gellért Szálló és a Sofitel Hotel Chain Bridge szálló is.

Budapest főpolgármestere azt kérte Jellinek Dánieltől, hogy a tulajdonában lévő csepeli munkásszállón legyen fűtés, és ne kerüljön utcára az a csaknem 150 felnőtt és 50 gyerek, akik most ott élnek.

A megélhetési válságban, a növekvő szociális krízishelyzetben segíteni kötelesség, a piaci alapú gondolkodást igenis felülírja az emberség parancsa

– értékelte a szerdára elért eredményeket közösségi oldalán Karácsony Gergely, miszerint a csepeli munkásszálló mégsem zár be.

Felújítják az épületet

Ugyanerről számolt be szerda délelőtt hivatalos közösségi oldalán Borbély Lénárd, Csepel fideszes polgármestere.

Csepel polgármestereként sikeres tárgyalást folytattam a szállót működtető Indotek Group vezetőjével, Jellinek Dániellel, akivel nemcsak arról állapodtunk meg, hogy vállalják a téli üzemelés többletköltségét és továbbra is működtetik a megemelt árak mellett az épületet, hanem további fejlesztéseket is végrehajtanak

– közölte Borbély Lénárd, aki azt is elárulta, hogy ennek értelmében a bérlők mind bent maradhatnak az épületben, a közeljövőben pedig megkezdik a szálló teljes körű felújítását, összkomfortossá és energiahatékonnyá tételét.

Az önkormányzat mindeközben megteremti annak lehetőségét, hogy a cégcsoport településrendezési szerződés megkötésének vállalása mellett további munkásszállásokat alakítson ki a kerületben. A csepeli polgármester szerint ezzel nem más a cél, mint az, hogy minőségi és megfizethető szálláshelyek létesüljenek a kerületben.

