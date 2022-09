Újabb fontos bejelentésekre készül a kormány

Csütörtökön egy kormányinfón ismertetik azokat a döntéseket, amelyeket szerdai kormányülésén hozott a magyar kormány – jelentette be Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő.

A szerdai kormányfőülésről már többször is beszámolt Orbán Viktor, és a miniszterelnök bejelentést is ígért szerdára. Végül a döntéseket illetően azonban a kormányfő már csak annyit árult el, hogy elindítják a nemzeti konzultációt az uniós szankcióról.

Szentkirályi Alexandra bejelentése alapján a többi kormánydöntést csütörtökön, 11.30-tól ismertetik Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszterrel együtt. A kormányinfót élőben közvetítjük az Indexen is.

Az már biztosnak tűnik, hogy a konzultáció mellett az energiaválságot érintő lépésekről is szó lesz.

A miniszterelnök korábban, még hétfőn beszélt arról a parlamentben, hogy a magyar energiarendszer teljes megújításának programja is napirenden van. A közúthálózat fejlesztése, valamint a családtámogatási program is folytatódik, utóbbi új eszközökkel is bővül decembertől – tájékoztatott akkor a miniszterelnök.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely 2022. szeptember 8-án a kormányinfón. Fotó: Szollár Zsófi / Index)