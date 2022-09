Döntött a kormány, hamarosan bejelentést tesz Orbán Viktor

Mint arról korábban az Index is beszámolt, a kormány ma ismét ülésezett, hogy megoldást találjon a Magyarországot is erősen sújtó energiaválságra, illetve az uniós szankciók ellensúlyozására. Ezenfelül kiemelt témaként kezelték a nemzeti konzultációt is.

A kormányülés valószínűleg már véget ért, ugyanis Orbán Viktor közösségi oldalán jelezte:

Döntött a kormány.

Azt ígérte, hamarosan jelentkezik a részletekkel.

Orbán Viktor hétfői parlamenti napirend előtti felszólalása alapján hamarosan újabb nemzeti konzultációt indít a kormány, ezúttal az energiaszankciókról. A miniszterelnök hétfőn azt is megemlítette, hogy a nemzetstratégiai célok továbbra is fontosak a kormánynak, így a magyar energiarendszer teljes megújításának programja is napirenden marad.

A közúthálózat fejlesztése, valamint a családtámogatási program is folytatódik, utóbbi új eszközökkel is bővül decembertől – tájékoztatott a miniszterelnök.