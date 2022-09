A tavalyi ár huszonhatszorosát kellene fizetnie a gázért Szentendrének

A város polgármestere, Fülöp Zsolt az abszurd ár azonnali korrekcióját sürgeti. „A szentendrei képviselő-testület a nyár folyamán egyhangú határozatával elindította a szükséges gáz és az áram közbeszerzését. Mint emlékezetes, egyetlen ajánlat érkezett, ebben az állami tulajdonú MVM a földgáz árát a tavalyi gázárhoz képest 17,5-szeres – 103 helyett 1801 forint per négyzetméter – áron állapította meg Ezt az árat a szentendrei képviselők nem fogadták el, és egyhangúlag úgy döntöttek, hogy új közbeszerzést írnak ki” – írja a városvezetés.

Az MVM közbeszerzési tanácsadója ezután arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy Szentendre a határidő lejárta után automatikusan átkerült a basic tarifacsomagba. A városvezetés azon kérdésére, miszerint milyen árral számol az állami tulajdonú szolgáltató a basic tarifacsomagban, az a válasz érkezett: az októberi ár e szerint 2644 forint per köbméter lenne, vagyis a szentendrei képviselők által irreálisan magasnak minősített árnál is hozzávetőleg 70 százalékkal több.

Az árképzés irrealitását jelzi, hogy a holland energiatőzsdén a földgáz ára 2022. augusztus 26-án volt történelmi csúcson: ekkor a tőzsdei zárási ár (C) 1310,24 forint per négyzetméter volt. A tegnapi, vagyis szeptember 26-i zárási ár: 663,79 forint per négyzetméter – jegyezte meg Szentendre város vezetése.

Felhívjuk az MVM Energetika Zrt. és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt (MEKH) illetékes vezetőinek figyelmét, hogy sürgősen vizsgálják felül az energia-árképzési metódusokat, és egyértelműen tájékoztassák az önkormányzatokat a lehetséges tarifákról. Minden önkormányzat felelősen gazdálkodik a közpénzekkel, ezt várjuk el az állami tulajdonú szolgáltatóktól is

– hangsúlyozta a szentendre.hu-nak Fülöp Zsolt polgármester.