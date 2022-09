Ilyen lehet a kormánypárti „várfoglalás” az időközi választások után

Az I. kerületben szeptember 11-én tartottak időközi önkormányzati választást, amit azért kellett kiírni, mert a momentumos Gelencsér Ferenc áprilisban országgyűlési képviselő lett. Az időközit a kormánypárti Fazekas Csilla 50 százalék feletti szavazataránnyal nyerte.

Fürjes Balázs államtitkár az eredmények tükrében úgy látja, hogy Karácsony Gergely főpolgármester sárga lapot kapott, V. Naszályi Márta kerületi polgármestert pedig „piros lappal az öltözőbe küldték”, ezért új polgármester-választásra van szükség. Az eredményre még Orbán Viktor is reagált, aki a győztes jelölttel készült szelfivel gratulált a „várfoglaláshoz”.

Az időközin született kormánypárti siker után két volt jobbikos képviselő lehet a mérleg nyelve a képviselő-testületben, a kialakult helyzetről őket és a polgármestert korábbi cikkünkben kérdeztük. Arról itt számoltunk be, hogy a Momentum állítása szerint akár a választás tisztasága is sérülhetett azzal, hogy a Fideszhez köthető politikusok és ismerőseik létesítettek állandó lakcímet a választókörzetben a voksolás előtt, de a helyi választási bizottság visszautasította az ezzel kapcsolatos beadványt.

Böröcz László, a budavári Fidesz elnöke, miniszteri biztos az időközi után arról beszélt a Mandinernek, hogy alapvető változtatásokra van szükség az önkormányzatban, ebben pedig számítanak a két független képviselő, Varga Dániel és Zsitnyák János támogatására. Megjegyezte azt is, hogy az új erőviszonyoknak megfelelően alakítanák át a bizottságok összetételét, és az erre vonatkozó előterjesztésüket a következő ülésre be is nyújtják.

Ezenkívül „számos érdemi, a városrész életét befolyásoló” javaslatot is tesznek majd, olyanokat, amelyek eredményeként „az önkormányzat visszanyeri a szolgáltató jellegét, és újra az ott lakók érdekei szerint születnek meg a döntések, mert ez most nem így van” – állította Böröcz László.

Jön az első, választások utáni ülés

Az időközit követő első testületi ülést csütörtökön tartják, be is nyújtottak több előterjesztést. V. Naszályi Márta a hvg.hu-nak kifejtette, hogy ezek a javaslatok nem biztos, hogy eljutnak a szavazásig ebben a formában, ez egyrészt az előterjesztések jogi felülvizsgálatának az ülésig megérkező eredményétől is függ, másrészt a polgármester saját elmondása szerint arra törekszik, hogy

normális, konszenzusos javaslatokat tárgyaljunk, és ha indokolt, változtassunk, de ne pusztán a politikai hatalomátvételi szándék hívjon életre valamilyen módosítást.

V. Naszályi Márta több esetben ennek látja jeleit, például „amikor a 2019-es új szmsz-t úgy kívánják módosítani, hogy az eddig is csak a legszükségesebb körben a polgármesternél tartott hatásköröket tovább szűkítenék, és szinte mindent bizottsági hatáskörbe utalnának. A polgármester ezt indokolatlannak nevezte, és úgy gondolja, lassíthatja, sőt ellehetetlenítheti a gyors döntéshozatalt.

Az előterjesztések között szerepel a bizottságok személyi összetételének kormánypártok számára kedvező megváltoztatása, amellyel a polgármester azért nem ért egyet, mert bár elismeri, hogy az időközi választás eredménye után változtatni kell, de ennek meg kell felelnie a képviselő-testületi arányoknak. A javaslatok sorában található egy alpolgármesteri megbízás visszavonására vonatkozó indítvány, ezzel Korsós Borbálát, az időközi választás ellenzéki jelöltjét hívnák vissza tisztségéből.