Döntött a kormány: idén hosszabb lesz a téli szünet

A kormány döntései: jön a nemzeti konzultáció, hosszabb lesz a téli szünet

Kezdésként Gulyás Gergely megerősítette, amit szerdán Orbán Viktor miniszterelnök bejelentett közösségi oldalán: a kormány elfogadta a Fidesz javaslatát, és nemzeti konzultációt indít az Oroszországra kivetett energiaszankciókról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a háború és a szankciók miatt ugrásszerűen megnőttek az energiaárak, Európában a családok és a cégek szankciós felárat kénytelenek fizetni, ami sokszor négy-ötszörös energiaszámlákat jelent.

A magyar kormány kiemelt fontosságúnak tartja, amire Európában nem volt mód és lehetőség, arra Magyarországon legyen: az elitek döntése helyett az emberek véleményét hallgassák meg a szankciókról, ezért fogadták el a Fidesz-frakció kezdeményezését és indítanak nemzeti konzultációt. Papíralapon és online is lehetőség lesz a kérdőívek kitöltésére, várhatóan október közepétől.

A kormány döntött arról is, hogy a téli szünet az iskolákban december 22-től január 8-ig fog tartani, az őszi szünet pedig így rövidebb lesz.

Ebben az időszakban kormányzati igazgatási szünet is lesz, az állam így spórolhat. Az önkormányzatokkal kapcsolatban Gulyás Gergely azt mondta: jövőre jelentős spórolásra és kormányzati segítségre lesz szükség. Minden nagyobb önkormányzat vezetőivel le fognak ülni és a kisebb önkormányzatokkal is egyeztetnek majd. Miniszteri biztosként ez Balla György fideszes képviselő feladata lesz.

Teljesülnek a befizetések a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba

Az Index kérdésére Gulyás Gergely elárulta: időarányosan megfelelően teljesülnek a befizetések a rezsivédelmi és a honvédelmi alapba is, ám azt nem tudta megmondani, hogy pontosan mekkora összegekről van szó. A jövő hétre tervezett pedagógustüntetésről és hídfoglalásról is kérdeztük a minisztert, aki szerint valóban magasabb jövedelem jár a pedagógusoknak, dolgoznak ezen. Hozzátette: köszönetet mondhatnak a pedagógusoknak, mert az akciókban kis részük vett részt, a jogellenes akciókban néhány tucat ember. A miniszter mindenkinek azt tudja mondani, hogy a jogszerű tiltakozás lehetőségei Magyarországon garantáltak, Németországban például nincs is lehetősége a tanároknak sztrájkolni.

A politikus leszögezte: nem a jó szándék hiányzik, majd megjegyezte, a pedagógus-szakszervezetek pártpolitikai alapon a kampányban az ellenzék mellett tették le a garast, de a pedagógusok szolidárisak az országgal.

Magyarország gázellátása biztosított, a kormány türelmet kér egy fontos kérdésben

Ahogy arról kedden beszámoltunk, az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezetéken is szivárgásokat tapasztaltak, majd csütörtökön újabb szivárgásról szóló hírek és felvételek érkeztek. Gulyás Gergely leszögezte: Magyarország gázellátását ez nem veszélyezteti, Magyarország a szükséges mennyiséget az Ukrajnán keresztül érkező csövön be tudja szerezni. A földgáz ára Gulyás szerint akkor csökkenhet, ha a kőolajra sem lesz szankció, a kettő ugyanis összefügg.

A Zöld Otthon Programmal kapcsolatban a miniszter úgy fogalmazott: a kormány türelmet kér, még nem döntöttek a folytatásról.

Gulyás Gergely elmondta: a fogyatékkal élők ellátásán nem tudnak emelni, bár a kormány szeretne minden ilyen normatívát növelni, de jelen körülmények között erre nincs lehetőség. A miniszter kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy a Citadella környéke megújul, lesz Szabadság Múzeum is.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elárulta: a sajtóból értesültek az Olasz Szuperkupa lehetséges magyarországi rendezéséről, ám a kormány erről nem kezdeményezett tárgyalásokat. Ahogy a Nemzetközi Valutaalappal (IMF) sem tárgyalnak hitelfelvételről.

A tárcavezető megerősítette azt is, hogy mivel az MVM állami tulajdonú cég, így hiába hozták előre a szeptemberi számlafizetés határidejét, elegendő lesz október 15-ig befizetni azokat, senkit sem fog hátrány érni emiatt. Erről egyébként bővebben itt írtunk.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely a Kormányinfón 2022. szeptember 29-én. Fotó: Kaszás Tamás / Index)