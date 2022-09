MCC: A társadalmi párbeszéd roppant fontos minden korban és helyen

Vitaindítóként fogható fel, ami elhangzik az MCC Budapest Summiton, társadalmi párbeszédet szeretnének elindítani?

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) a Kárpát-medence legjelentősebb tehetséggondozó intézménye, amely 1996 óta végzi tevékenységét, és az általános iskola felső tagozatától felnőttkorig működtet közcélú, ingyenes tehetséggondozási programokat. Küldetésünkből fakadóan a fontos társadalmi témák felkarolása, megmutatása, megvitatása lényeges részét képezi tevékenységünknek. Az idei Summit nagyon aktuális, és Európa nagy része számára közvetlenül, a saját bőrünkön érzékelhető témát,

a háborút és annak gazdasági következményeit tárgyalja.

A mostani események a társadalom minden rétege számára érezhető, húsbavágó következményekkel járnak. A helyzet ráadásul szinte pillanatonként változik, alakul, elég, ha az Északi Áramlat vezetékeinek napokban bekövetkező megrongálására gondolunk. Így céljaink között a társadalmi párbeszéd elindítása valóban komoly súllyal szerepel.

Ön szerint van megfelelő társadalmi párbeszéd Magyarországon?

A párbeszéd szerepe, társadalmi megbecsültsége sokat csökkent az elmúlt években. Ez nem magyar jelenség, a mai modern online média a véleménybuborékok kialakulását erősíti, segíti elő. Ez a folyamat természetes módon rontja az indulatoktól mentes, nyitott párbeszédek lehetőségét. A társadalmi párbeszéd azonban roppant fontos minden korban és helyen. Segít megtalálni és elfogadtatni a lehető legjobb vagy legalábbis mindenki számára elfogadható megoldásokat, válaszokat a világ kérdései tekintetében. Így a társadalmi párbeszéd erősítése mindannyiunk számára fontos, az egész társadalom érdeke. Ebben szeretne az MCC és a Summit is jó példával elöl járni.

Többszereplős panelbeszélgetésekkel dolgoznak fel aktuális témákat az MCC Budapest Summiton. Ezek beszélgetések vagy inkább szakmai viták?

A Summit szervezésekor fontos cél volt a sokszínűség, mely mind témákban, mind a meghívottak tekintetében megvalósult. A feldolgozott témákat természetes módon fonja egybe a mostani európai helyzet, az ukrajnai háború és ennek drámai gazdasági hatásai. Moderátoraink igyekezni fognak, hogy az egyes panelekben a vélemények és meglátások szakmai alapokon és konstruktív módon ütközni tudjanak.

Ön hogy látja a vitakultúrát hazai és nemzetközi szinten? Sokak szerint megszűnt az igazi vitakultúra.

A modern online média sajnálatos mellékterméke az ideológiai, szakmai szekértáborok kialakulása volt. Ennek negatív hatásait a vitakultúra alakulásán is lemérhetjük. Ezzel együtt nem állítanám, hogy az igazi viták ideje mögöttünk van, vagy hogy leáldozott volna az igazi vitakultúrának. Mi az MCC-nél különösen fontosnak tartjuk a vélemények konstruktív ütköztetését. Az MCC Vitaakadémia is ezt a célt szolgálja.

Egyértelműen a nemzetközi tudástőke a cél

Egyre többször szólal fel az MCC rendezvényein külföldi szakember, egyre több a neves külföldi vendégoktató is. Mi az intézmény célja, amit szeretne elérni ezzel a stratégiával?

A fő cél egyértelműen a nemzetközi tudástőke, know-how becsatornázása a hazai tehetséggondozásba, közgazdasági gondolkodásba, a társadalmi kérdések megvitatásának kinyitása és színesítése. Emellett ilyen módon is támogatjuk tanulóink, diákjaink nyitottságát, tájékozottságát, elméleti és gyakorlati megalapozottságát. Mindazonáltal nyilvános rendezvényeinken – amelyek közül a legnagyobb a Budapest Summit – a szélesebb közönség is megismerheti a legnevesebb külföldi professzorok, szaktekintélyek, közéleti gondolkodók véleményét, szélesítve ezzel a magyar társadalom látókörét is.

Talán az elmúlt időszaknak a Magyarországon megrendezett egyik legnagyobb nemzetközi politikai konferenciája lesz most ez. Mennyi ideig tartottak az előkészítési munkálatok?

A nemzetközi résztvevők egy részét a többéves nemzetközi szakmai kapcsolatoknak köszönhetően sikerült megnyernünk az eseményre. Az első lépések, a témakörök meghatározása és a meghívók első körének kiküldése hónapokkal ezelőtt történt. Természetesen – mint minden konferencia esetében – az utolsó pillanatokban is voltak fordulatok és kihívások, amelyeket meg kellett oldanunk.

Miért pont mostanra időzítették az MCC Budapest Summitot?

Úgy látom, hogy nincs aktuálisabb pillanat, mint a mostani, hogy ezekről az égető kérdésekről beszéljünk. Látjuk az árak változását a boltok polcain, a gáz árát a rezsiszámlán, a híradók hasonló tudósításokkal vannak tele. Nagyon fontos, hogy megalapozott szakmai magyarázatokkal is megismerkedjünk arra vonatkozóan, hogy mi miért történik valójában.

Úgy vélem, ha felfedjük a miérteket és a hogyanokat, akkor tudunk konszenzusra jutni a megoldást illetően.

Pont ezért ajánlom a szombati napot is, hiszen a konferenciánkon aznap többek között a válságból történő lehetséges kiutakról vitázunk majd.

Melyik előadásra vagy kerekasztal-beszélgetésre kíváncsi ön személy szerint legjobban?

Nehéz választani. A pénteki első panelben (A szankcióktól a rációig – Háborús gazdaság Európában) személyesen is szerepelek, így természetesen leginkább azt várom. De igazából mindegyik egyformán izgalmasnak és érdekesnek ígérkezik, így biztosan nem fogom kihagyni egyiket sem.

(Borítókép: Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) főigazgatója beszédet mond az MCC Budapest Summit elnevezésű kétnapos konferencia megnyitóján 2022. február 16-án. Fotó: Soós Lajos / MTI)