Konkrétan szétvert mindent a jég, Orosháza a Függetlenség napjára hasonlított

A déli országrészre viharos időjárás érkezett. Bajától keletre egy szupercella erősödött meg, amely kelet-északkelet felé haladva sok helyen felhőszakadást, jégverést okozott.

Szegeden és Orosházán érdekes felvételek készültek a viharfelhőről, amit akár viharszörnynek is lehet nevezni. Később meg is lett az eredménye, ugyanis jégeső zúdult a térségre. A vihar miatt letört faágak eltávolításához a tűzoltókat is riasztani kellett – számolt be az Időkép.





Mint írják, a hatalmas jégverésnek a gyümölcsösök is áldozatul estek, Kelebián pedig tetőket lyuggatott ki a jég, ami több településen is dió nagyságú volt. Pénteken ismét számítani kell zivatarokra.