Karácsony Gergely: Budapest túléli, ha beledöglik, akkor is

A főpolgármester a konferencián arról beszélt, hogy Budapesten nem zárnak be közintézményeket, és nem kapcsolják le a közvilágítást. A főpolgármester arról is beszélt az ATV Híradójának, hogy „abban bízva, hogy azoknak az elemzéseknek lesz igazuk, amik azt mondják, hogy a jövő év második felében már kisebb, reálisabb energiaárakkal kell kalkulálnunk, a szokásos egyéves vagy kétéves beszerzések helyett most negyedévre fogunk beszerezni áramot, és így biztosítjuk azokat a közszolgáltatásokat, amelyeket ha esik, ha fúj mindenképpen biztosítani kell”.

Jelentem, hogy a fővárosi önkormányzat nem nagyon fog bezárni semmit

– tette hozzá Karácsony Gergely, aki így folytatta, „egyet tudok mondani, túléljük, ha beledöglünk is, ha ez az önkormányzati rendszer túléli a 2023-at, akkor mindent kibír”.

Voltak azért komoly felszólalók

A rendezvényen felszólalt többek között Botka László, Szeged ellenzéki vezetője arról beszélt, biztos, hogy a város nem tud 20-25 százalékot megspórolni az energiakiadásain anélkül, hogy néhány intézményt ne zárjanak be.

„Szegeden az energiabeszerzés közepén tartunk, az év végéig van három szerződésünk, tehát ha tetszik, január 1-jéig rendben vagyunk. Most zajlik az energiabeszerzés, gázban mi is, mint a többi település önkormányzata, közel 10-szeres árat kaptunk. A következő két hétben dől el, hogy a városi költségvetésben jóval nagyobb tételt jelentő áramnak mennyi lesz az ára” – fogalmazott a szegedi polgármester.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere pedig ismertette, hogy az önkormányzati szolgáltatások két csoportját állapították meg.

Az egyikbe azok tartoznak, amelyeket mindenképpen fenn kell tartania a városnak.

Ilyeneknek minősítette többek között a bölcsődéket, az óvodákat, a szociális intézményeket. A szolgáltatások másik csoportjához, ha nem érkezik kiegészítő támogatás az államtól, akkor „hozzá kell nyúlni”, így a színházak, sportcsarnokok, uszodák téli nyitvatartásához – ahogy azt a 24.hu összegezte.

