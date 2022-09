Veszélyes fertőzést hordozó denevérek repkednek Magyarországhoz közel

A 2019-es koronavírus-betegség (Covid–19) kórokozója, a SARS-CoV–2 most lecsengőben van, de gondot okoz nekünk – jelentette ki az InfoRádióban Rusvai Miklós virológus, állatorvos. A szakértő azt is kiemelte, hogy az orosz patkósdenevérekben keringő vírus is egyfajta koronavírus, amely aggasztó tulajdonságokkal rendelkezik.