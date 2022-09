„Ideje eltöprengeni azon, hogy miért gyurcsányoznak össze mindenkit”

Márki-Zay Péter, az ellenzéki összefogás volt miniszterelnök-jelöltje reagált Gyurcsány Ferenc Partizán-interjújára; a hódmezővásárhelyi polgármester szerint a DK elnökével lehetett gyűlöletet kelteni ellene a kampányban, és Dobrev Klára is a férje személye miatt nem nyert az ellenzéki előválasztáson.

„A Gyurcsány Ferenccel készített Partizán-interjúban igyekezett minden felelősséget másra hárítani, többek között rám. Én a kampányban elkövetett hibáimat természetesen beismerem, még ha kétfrontos harcot is kellett vívnom, és állnom a sarat a Fidesz hazugságcunamijával szemben. Azonban a volt miniszterelnök egy apróságot elfelejt, hogy 2010-ben, 2014-ben, 2018-ban is vereséget szenvedett az ellenzék. Tán arról is én tehetek?” – írta Márki-Zay Péter Facebook-oldalán.

A napokban Gyurcsány Ferenc interjút adott a Partizánnak. A Demokratikus Koalíció elnöke többek között kijelentette: „amit Márki-Zay Péter képviselt és csinált, az nagyon messze van ahhoz képest, amit én Magyarországról gondolok”. Azt is mondta: sosem érezte teljes bizonyossággal jó döntésnek, hogy Márki-Zay Pétert választották a hatpárti ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjének. „Nem bánom, hogy nem álltam Márki-Zay mellett a választási vereség estéjén, ami elsősorban az ő kudarca volt, nem a miénk” – fogalmazott Gyurcsány Ferenc.

Márki-Zay Péter azt írta közösségi oldalán: itt lenne az ideje, hogy Gyurcsány Ferenc eltöprengjen azon is, hogy miért „gyurcsányoznak” össze mindenkit az ellenzéki oldalon, akit el akarnak hitelteleníteni.

Miért is lett belőlem »mini-Feri« a CÖF plakátjain? Segítek a válaszban. Így lehetett gyűlöletet kelteni ellenem. Dobrev Klára az ellenzéki előválasztást – amit az ellenzék legnagyobb innovációjának tartok az elmúlt évekből – sem tudta megnyerni, minden bizonnyal pont a férje személye miatt. Akkor miből gondolja Gyurcsány Ferenc, hogy egy országgyűlési választás alkalmával sikeresek lehetnek?

– tette fel a kérdést a hódmezővásárhelyi polgármester.

„Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor sem számoltatta el a korrupt politikusokat”

Márki-Zay Péter szerint az előválasztáson részt vevőknek talán pont azért esett rá a választásuk, „mert nem akartak ismét Orbán és Gyurcsány között választani”.

Miben hozna politikai szemléletváltást a mostanihoz képest, ha Gyurcsány Ferenc, Dobrev Klára vagy a DK irányítaná az országot? Korábban azt láthattuk, hogy sem Gyurcsány Ferenc, sem Orbán Viktor nem számoltatta el a korrupt politikusokat, sőt adott esetben törvényi erővel védte meg a másik oldal potentátjait. Mennyire hihetünk például annak a Gyurcsány Ferencnek, aki 2005 novemberében külön törvény segítségével biztosította Polt Péter és helyettese, Varga Zs. András hatalmának átmentését?

– fejtette ki a hódmezővásárhelyi polgármester.

A Fidesz-frakció a Nemzetbiztonsági bizottság összehívását kezdeményezte, miután Márki-Zay Péter külföldi, amerikai kampánytámogatásokról beszélt a sajtónak.

A hódmezővásárhelyi polgármester maga ismerte el, hogy több száz milliós támogatást kapott az Egyesült Államokból az általa vezetett Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) az áprilisi országgyűlési választás után. Később az MMM nyilvános elszámolásából kiderült, hogy 1,8 milliárd forintos támogatást kaptak az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől a kampányidőszakban.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón azt mondta: az ellenzék függetlensége egyáltalán nincs biztosítva, indokolt a dollárbaloldal megnevezés. Azt is kijelentette: amit eddig a sajtóból ismernek az ügyről, az alapján jogellenes külföldi kampányfinanszírozás történt.

Mint arról beszámoltunk, a rendőrség nyomozást indított a Mindenki Magyarországa Mozgalomhoz érkezett külföldi támogatás ügyében. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) sikkasztás és pénzmosás gyanújával rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

(Borítókép: Papajcsik Péter / Index)