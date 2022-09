Donáth Anna: Visszatérek a politikába, mert fontos feladatunk van

„Napokon belül megszületik a gyermekem, így napjaimat egy időre a politika helyett családom és az anyai teendők fogják kitölteni” – kezdte bejegyzését közösségi oldalán a Momentum politikusa.

Számomra nagyon fontos, hogy most minden figyelmem a családomé, gyermekemé legyen, így a következő időszakban elcsendesedem a közéletben. De fontos tudnotok, mindannyiótoknak, akik válaszokra vártok, akik reménykedtek, és azoknak is, akik már a reményt is elveszítették: visszatérek a politikába, mert fontos feladatunk van