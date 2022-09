Gyurcsány Ferenc: Orbán Viktornak kegyelme és haragja van

„Magyarország államformája: Orbán-kormány. Még pontosabban: Orbán. Ez a válasz méretes bukás lenne manapság egy államjogvizsgán. Tudom. Mégis, most itt, Magyarországon ez a valóság” – közölte a DK elnöke Facebook-oldalán.

Gyurcsány Ferenc kifejtette, hogy „minden Orbáné”, ugyanis „minden intézmény minden fizetését végső sorban ő és emberei hagyjak jóvá”, és „megszűnt a tagolt, független, felelős állam”, mert „Orbán van”.

„Tőlünk független, már régen nem szabad, általunk nem ellenőrizhető a kormányfő. Kegyelme és haragja van. Abszolút monarchia után itt az abszolút miniszterelnöki hatalom” – fogalmazott a DK elnöke, aki szerint közösen „véget kell ennek vetni”, de sokan nem hiszik, hogy képesek rá, miközben ez lenne a dolguk.

Értem. Lelki, elméleti szöveg helyett egy kultúrpolitikus ikon dalát hozom érvnek, még ha furcsa is. Az ABBA zseniális dala, a Dancing Queen sokak szerint arról is szól, hogy mindenkiben ott van a tánckirálynő képessége, csak elő kell ásni. »Dig in the dancing queen.« Lehet, hogy nem te vagy a legjobb a táncparketten, talán esetlennek is érzed magad, de merj táncolni, örülni, magad lenni, az, aki vagy