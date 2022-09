Elrettentő erejű magyar haderő kell, hogy ne keveredjünk fegyveres konfliktusba

A napokban folyamatosan érkeznek a hírek arról, hogy egyes pontokon szivárog az Északi Áramlat 1 és 2 gázvezeték. Ön hogy értékeli a helyzetet?

Senki sem tudja valójában, hogy mi történt. Még a szövetségen belül, tehát a NATO-n belül is megoszlanak a vélemények ezzel kapcsolatosan. Tehát minden spekuláció teljesen felesleges, és a mi felelősségünk, hogy a lehető leghiggadtabban tartsuk az elemzéseket.

Ez az esemény bizonyíték arra, hogy halaszthatatlan a magyar kormány által bejelentett haderőreform?

A magyar haderő modernizációja 2016-ban kezdődött. Akkor egyébként más országokban már zajlott. Mi azért nem tudtuk ezt korábban elkezdeni, mert 2010-ben – ahogy a második Orbán-kormány szerette volna – nem voltak meg a pénzügyi eszközeink hozzá. 2010-ben mindenekelőtt helyre kellett állítani azt a gazdasági válságot, amit a baloldali kormányok okoztak. Kevesen emlékeznek rá, de teljes államcsőd volt. Ezért végül csak 2016-ban, majdhogynem egyik utolsóként kezdtük el a haderőreformot a közvetlen régióban. A nagyobb NATO-közösségen belül éllovasok vagyunk így is az eredmény tekintetében. A magyar haderőreform gyorsasága és strukturáltsága most már a NATO által visszaigazoltan is sokkal koherensebb, mint más országoké.

Milyen szorosan vesz ebben részt a haderőfejlesztésben a NATO?

Ez egy folyamatos interakció a NATO-val. Nyilván a NATO-ban hatalmas tudásbázis áll rendelkezésre – ezért is érdemes rájuk figyelni. De mivel a NATO-nak mi is a része vagyunk, és a mi személyes megközelítésünk a régió biztonságával kapcsolatban is fontos a NATO-nak, ezért ez egy interakció. Tehát mi is folyamatosan instruáljuk a saját véleményeinkkel a NATO-tagokat.

Mit fognak ebből érezni az állampolgárok, és mi az, ami garantáltan meg fog változni még ebben a kormányzati ciklusban?

Ami talán a legjobb hír, hogy 2016-ban pont időben indítottuk el a haderőreformot, vagyis most fogják látni, és egymás után jönnek be az új haditechnikai eszközök. Ezekre a Magyar Honvédség folyamatosan dolgozza ki az új harcászati eljárásokat. Nem véletlen, hogy a magyar vezetés alatt lévő, többnemzetiségű NATO-harccsoport az elmúlt napokban megkapta a teljes körű harckész minősítését. Az Magyar Honvédség parancsnoka többek között ezt jelentette be tegnap. Ezt egyébként nálunk nagyobb nemzetek hadserege sem tudja minden esetben elérni. Minden gratulációm a Magyar Honvédségnek. A jövő kulcskérdése, hogy a most beérkező haditechnikai eszközöket hogyan tudják beilleszteni a saját doktrinális elemeikbe. A cél egy olyan hadsereg felállítása, amely elegendő elrettentő erővel fog bírni ahhoz, hogy Magyarországot senki se akarja belekeverni egy fegyveres konfliktusba.

Az Európai Unióban és különösen a szűkebb környezetünkben hogyan reagáltak ezekre a fejlesztésekre a kormányok?

Azt gondolom, hogy a szűkebb környezetünkben is mindenkinek érdeke egy erős és ütőképes Magyar Honvédség felállítása, hiszen a többség NATO-tag is egyben. Fontos mindenki számára, hogy ebben a régióban összeálljon egy robusztus, egységes haderő. Ez az egyetlen garancia arra, hogy senki ne próbáljon meg minket belekeverni harci eseményekbe.

