Szupercellával búcsúzik a szeptember

Pénteken is sok csapadékra kell számítani, a maximumok 16 és 26 fok között alakulnak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat az egész országra kiadta a figyelmeztetést zivatar miatt. Ám a hétvégét is sok eső jellemzi majd. Szombaton már a reggeli óráktól alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Vasárnap ugyan a nap nagyrészt napsütéses lesz, de estére ezen a napon is megérkezik a csapadékzóna.