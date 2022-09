Figyelem, katonai helikopter vagy repülő zúghat el a feje fölött

A hétvégén több megyében is repülési feladatot hajtanak végre a honvédség vadászgépei – erről számolt be a honvedelem.hu. Mindeközben az is kiderült, hogy az ország középső részén, Siófok térségében a jövő hét hétfőtől kezdve egy többhetes nemzetközi hadgyakorlat miatt fognak megjelenni helikopterek.