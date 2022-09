Kijött a legélhetőbb magyar városok listája

Milyen lehetőségeket biztosítanak az ország egyes részei az ott élőknek? – erre a kérdésre kereste a választ élhetőségi vizsgálatában a Takarék Index, a Magyar Bankholdinghoz tartozó Takarék Jelzálogbank elemzése az oktatás, az egészségügy, a kultúra, a bűnözés, a munkaerőpiac, a vásárlási lehetőségek és a lakóingatlanok megfizethetősége mentén – írja közleményében a Magyar Bankholding Nyrt.

A legélhetőbb járások Budapest által vezetett listáján újonnan bekerült az első tízbe Mórahalom, Érd, Kisbér és Pécsvárad környéke, a megyeszékhelyek ugyancsak a főváros által vezetett élhetőségi rangsorában pedig nagyot lépett előre Debrecen. Összességében Budapest és az ország nyugati része kedvezőbb lehetőségeket kínál az oktatás, a kultúra, a vásárlás és a munkaerőpiac tekintetében, Kelet-Magyarországon viszont könnyebb lakáshoz jutni.

Magyarország legélhetőbb járásai északnyugaton, illetve délkeleten helyezkednek el, valamint kiemelkedik Budapest és környéke és a megyeszékhelyek többsége.

A legélhetőbb járások listáján a következőképpen alakult a sorrend:

Budapest Pilisvörösvár és környéke Veszprém és környéke Debrecen és környéke a Bólyi járás a Mórahalmi járás Érd Kisbér Pécsvárad Tata és környéke

Debrecen bekerült a legélhetőbb megyeszékhelyek közé

A szakértők összeállították a megyeszékhelyek egymáshoz képesti élhetőségi rangsorát is, amelyet ezúttal is a főváros vezet. A Budapestet követő városok lemaradása itt is viszonylag jelentős a pontszámokat tekintve. Veszprém 78,9 ponttal lett a második, Győr 68,9 ponttal a harmadik. A 60,4 ponttal negyedik helyezett Debrecen tavaly még a 12. volt a listán. Az első tízben szerepel még Székesfehérvár (60,3 pont), Szekszárd (59,9), Pécs (58,9), Szombathely (58,4), Zalaegerszeg (57,2) és Kaposvár (55,3). A sor végén pedig Kecskemét, Salgótarján és Békéscsaba található, Budapesthez képest kevesebb mint feleannyi: 42,1, 41,6, valamint 39,2 ponttal.

Mutatunk néhány további tanulságos kutatási eredményt: