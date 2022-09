Reagált az ellenzék: Orbán Viktor a szankciókirály

Orbán Viktor miniszterelnök két hónap kihagyás után adott ismét péntek reggeli interjút a Kossuth rádiónak. A kormányfő a nemrég bejelentett nemzeti konzultációval kapcsolatban elmondta, hogy szerinte jogilag ez a legjobb forma arra, hogy a kormány megkérdezze az emberek véleményét egy adott témával kapcsolatban.

A kormányfő az interjúban arról is beszélt, hogy szerinte egyértelmű: politikai döntések, nem pedig gazdasági világfolyamatok hajtották fel az energia árát. Orbán Viktor hozzátette, meglátása alapján hazudtak Brüsszelben, miután megígérték, hogy a szankciók nem hatnak majd az energiára, ám ez nem így lett. „Dühösek vagyunk, mert becsaptak minket” – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt is megemlítette, hogy az árstopok és a kamatstop mellett azért indítottak barnaszén- és tűzifaprogramot is, hogy kezeljék a válságot. Ezen túl most a vállalkozásokat is 200 milliárd forinttal segítik, valamint hamarosan indul a gyármentő program is. A miniszterelnök pedig a nyugdíjakkal kapcsolatban kiemelte: folyamatosan emelik a nyugdíjakat is az inflációhoz igazítva.

És a zöldfordulat hol marad?

A miniszterelnök az interjúban azt is kijelentette, hogy nem igazán számíthatnak a magyar ellenzékre a szankciók elleni küzdelemben. Megnéztük, hogy a péntek reggeli interjúra hogyan reagál az ellenzék.

Magyarország zöldpártjaként az LMP például azt kifogásolta, hogy „a miniszterelnök sokadszorra beszélt úgy az energiaválságról, hogy a valódi megoldást jelentő zöldfordulatról egy szót sem ejtett”.

Éppen ezért az LMP közleményében azt írta, hogy továbbra is azt követeli a kormánytól, tegyen lépéseket az energia-önrendelkezés érdekében, hogy se Oroszországtól, se az általuk kárhoztatott szankcióktól ne függjünk. Ennek érdekében első lépésben vonják vissza a szélenergia betiltását, töröljék el a napenergiára kivetett extra adót, és indítsanak épületszigetelési programot – írja a közlemény.

Továbbá az LMP azt is javasolja a kormánynak, hogy ha már úgyis nemzeti konzultációt indítanak, kérdezzék meg az emberek véleményét a megújuló energia használatáról.

Jöjjön a rezsistop!

Orbán Viktor reggeli rádióinterjújára reagálva az MSZP kifejtette, hogy szerintük a „fideszes megszorítások” helyett rezsistopra van szükség, és ennek elemeit fel is sorolták:

a 12 forintos paksi áramot adják annyiért az embereknek, amennyibe az kerül;

csökkentsék a lakossági energiahordozók áfakulcsát 5 százalékra;

kerüljön bevezetésre a garantált energetikai alapszolgáltatás;

biztosítson a kormány ingyenesen előre fizető mérőt és ingyenes visszakapcsolást az energiaellátásba;

és indítson országos szigetelési programot a panelépületek és a Kádár-kockák felújítására;

meg kell duplázni a családi pótlékot;

adómentessé kell tenni a minimálbért;

csökkenteni kell az alacsony fizetések adóját;

a nyugdíjprémiumot és a 13. havi nyugdíjat minden nyugdíjas azonos összegben kapja meg;

biztosítsanak az átlagnyugdíj alatt élőknek a fűtési szezonban havonta legalább 10 ezer forintos rezsiutalványt.

Mindemellett az MSZP azt is elvárja a kormánytól, hogy a 2023. január 1-jén esedékes nyugdíjemelés mértékét ne a Fidesz által javasolt 5,2 százalékos infláció alapján állapítsák meg, hanem 15,7 százalékkal emelkedjenek a nyugdíjak a 2022. augusztusi nyugdíjas tényleges fogyasztói árindex alapján – közölte az MTI-vel az MSZP.

Árnyékkormány: mindenért Orbán Viktor felelős

Az árnyékkormány is közleményben fejtette ki véleményét a miniszterelnöki rádióinterjúról: szerintük Orbán Viktor és az elmúlt 12 év a hétszeres gázáremelés felelőse, nem pedig Brüsszel.

Egyértelmű, hogy Orbán Viktor és az elmúlt 12 év a hétszeres gázáremelés felelőse. Az elmúlt 12 évben lehetett volna függetlenedni az orosz gáztól, lehetett volna megújuló energiákba fektetni, lehetett volna folytatni a panelprogramot, hogy energiatakarékosabbak legyenek a magyar otthonok. Orbán Viktor mindennek az ellenkezőjét csinálta, a magyarok pedig a hétszeres gázáremeléssel fizetik meg ennek az árát

– vélekedik az árnyékkormány.

Hozzájuk hasonló álláspontot képvisel a Jobbik is, amikor a Kossuth rádiónak adott kormányfői interjúra reagálva azt mondja: „hiába mentegeti magát Orbán Viktor, a szankciókirály, hiszen hétből hét szankciós csomagot szavazott meg korábban Brüsszelben. Ha a szankciók okozzák a válságot, akkor Orbán miatt van válság.”

