Focizás közben rosszul lett és meghalt egy 15 éves fiú Budapesten

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint szerdán este, a pályán esett össze a fiú, aki nem mozdult, ezért társai azonnal mentőt hívtak és a mentésirányító telefonos utasításai szerint megvizsgálták, de ekkor barátjuk már nem lélegzett. A fiatalok gyorsan megkezdték az újraélesztést, és egymást váltva küzdöttek Patrik életéért, míg a sporttelep egyik dolgozója elrohant egy defibrillátorért.

A helyszínre gyorsan kiérkező mentők kritikus állapotban szállították kórházba a fiút. A sportoló klubja, az ISSIMO SE a Facebookon pénteken jelentette be, hogy nem sikerült megmenteni a futballista életét.

Szomorú szívvel tájékoztatjuk Barátainkat a tragédiáról, Patrik itt hagyott minket tegnap este. Nem találjuk a szavakat. Fiatal, életerős, vidám srácot ismertünk meg benned. Két hónapja csatlakoztál, de gyorsan a közösség fontos részévé váltál. Még csak most kezdődött közös utunk, de máris véget ért. Az élet igazságtalan sokszor. Most is az volt. Klubunk őszinte részvétét fejezi ki Patrik családjának, barátainak