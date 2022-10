Van, akinek bármekkora lehetne a forgalomterelő, úgy is telibe vágja

A Magyar Közút két helyszínről is közölt felvételeket, ahol az autósoknak nem sikerült kikerülniük a nagy, sárgán villogó nyilat, ami a forgalomterelésre hívta volna fel a figyelmet.

„Sajnos ez a hónap sem telt el úgy, hogy a kezelésünkben lévő 291 kilométernyi gyorsforgalmi úton ne törték volna össze munkaterületeket védő energiaelnyelővel felszerelt munkagépeket az autósok” – olvasható a Magyar Közút legfrissebb Instagram-bejegyzésében.

Dunakeszi és szigetszentmiklósi mérnökségük területén is egy-egy kellemetlen esetről posztoltak videót.

Amint az az általuk közzétett videóból is látszik, mindkét helyszínen jóval előre jelezték digitális kijelzőkön, hogy forgalomterelésre kell számítani. Két helyszínen előjelző autók is voltak kint, és a munkaterület kezdetén lévő, energiaelnyelővel felszerelt hatalmas narancssárga színű teherautókon is volt egy jól látható főjelző.

A felvételek tanúsága szerint az autósok döntő többsége időben és megfelelően sorolt be, de a két balesetező sofőr szinte csak centikkel a becsapódás előtt vette észre a gépeket.