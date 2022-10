Nyitrai Zsolt az emelt összegű nyugdíjról posztolt

Mindig kiállunk az idősek érdekeiért és megvédjük a juttatásaikat – írta Facebook-oldalán Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalompolitikai ügyekben a miniszterelnök munkájának támogatásáért felelős miniszterelnöki biztos szombaton, az idősek világnapján.

A Fidesz országgyűlési képviselője az idősek világnapján köszöntötte a nyugdíjasokat.

Magyarország kormánya 2010-ben szövetséget kötött az idősekkel – fogalmazott Nyitrai Zsolt, majd hozzátette: visszaépítettük a baloldal által elvett 13. havi nyugdíjat, rendkívüli nyugdíjemelést hajtottunk végre, és nyugdíjprémiumot fizettünk ki.





Orbán Viktor szombaton az idősek világnapja alkalmából Facebook-oldalán jelentette be, hogy idén már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést a kormány, a megemelt nyugdíjakhoz november 10-étől hozzájutnak az arra jogosultak. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a kormánynak lehetősége lesz idén is nyugdíjprémiumot fizetni.