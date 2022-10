Már novemberben megérkezik az emelt összegű nyugdíj

Idén már másodszor fizet inflációs nyugdíj-kiegészítést a kormány, a megemelt nyugdíjakhoz november 10-étől hozzájutnak az arra jogosultak, jelentette be Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a kormánynak lehetősége lesz idén is nyugdíjprémiumot fizetni.