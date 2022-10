Varga Mihály: Az Alkotmánybíróságnak nincs hatásköre a katatörvény felülvizsgálatára

Mint arról beszámoltunk, augusztus 2-án egy egyéni ügyvéd, aki egyébként nem járult hozzá személyes adatainak nyilvánosságra hozatalához, megtámadta a kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvényt, mert az elfogadását nem előzte meg társadalmi egyeztetés vagy hatásvizsgálat, a jogalkotó nem biztosított kellő felkészülési időt, a szabályozás pedig szerinte súlyosan sérti az emberi méltósághoz való jogot és az érintett vállalkozások alapjogát. Az indítványt augusztus 17-én szignálták ki előadó alkotmánybíróra.

Időközben több alkotmányjogi panasz mellett befutott az ellenzéki országgyűlési képviselők utólagos normakontrollra irányuló indítványa is, amely szeptember 26-án került előadó alkotmánybíróhoz.

Varga Mihály az Alkotmánybíróság elnökéhez címzett levelében már az alkotmányjogi panasz befogadhatóságát is megtámadta, mert szerinte az indítvány nem alapjogot rögzít, hanem az alapjogok egymáshoz való viszonyára, annak alkotmányossági vizsgálatára vonatkozik.

Amicus curiae, az vajon mi?

Az Alaptörvény negyedik módosítása 2013 nyarán iktatta be az alkotmánybírósági törvénybe az amicus curiae (a bíróság barátja) elnevezésű jogintézményt. A törvény szerint ennek lényege: ha a jogszabály megalkotója, illetve a törvény kezdeményezője – figyelemmel arra is, hogy az ügy a személyek széles körét érinti-e – az üggyel kapcsolatos álláspontjáról az Alkotmánybíróságot tájékoztatni kívánja, véleményét az érintett indítvány közzétételétől számított 30 napon belül – soron kívüli eljárás esetén 15, illetve az Alaptörvény 6. cikk (8) bekezdése szerinti eljárásban 5 napon belül – megküldi az Alkotmánybíróságnak. Az amicus curiae intézményével az elmúlt években legtöbbször Varga Judit igazságügyi miniszter élt.