Vitéz lett a Fidesz egykori országgyűlési képviselője

Nem világos, hogy mi indokolta az új oldal indítását, ugyanis Boldog Istvánnak a régi oldala is működik meg, azon is posztol mind a mai napig. Sőt, azon az oldalon már meg is osztotta az újnak az egyik posztját, vagyis feltételezhető, hogy ő áll az új oldal mögött is, és nem valaki más regisztrált a nevében.

Ami az új profil tematikáját illeti, azzal kapcsolatban a második bejegyzésben az szerepel:

Az oldalon a világról alkotott véleményem jelenik meg és a gasztronómia is fontos szerepet kap. Az oldalam a nemzetben gondolkodóknak ajánlom!

Az viszont nem derül ki sehonnan, hogy Boldog Istvánt ki, mikor és miért nevezte ki vitézzé. Ellenben – a gasztrobloggerségnek megfelelően – a vasárnapi csülök már látható az oldalon:





Boldog István az előző parlamenti ciklusban még a Fidesz országgyűlési képviselője volt, azonban a korrupciós botránya miatt – amelyben szabadságvesztést és súlyos pénzbüntetést kértek rá 2021 elején – nem indult újra az idei választáson. Döntését akkor azzal indokolta: a család a legfontosabb.

(Borítókép: Boldog István. Fotó: Balogh Zoltán / MTI)