Megszületett Donáth Anna gyermeke

Október 3-án megszületett a Momentum európai parlamenti képviselőjének, korábbi elnökének gyermeke. Donáth Anna a Facebook-oldalán jelentette be a hírt. A bejegyzésben az áll: „Isten hozott, Kisfiam!”

Számomra nagyon fontos, hogy most minden figyelmem a családomé, gyermekemé legyen, így a következő időszakban elcsendesedem a közéletben. De fontos tudnotok, mindannyiótoknak, akik válaszokra vártok, akik reménykedtek, és azoknak is, akik már a reményt is elveszítették: visszatérek a politikába, mert fontos feladatunk van