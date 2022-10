A Momentum egymillió forinttal támogatja az ellenálló pedagógusokat

A PDSZ október 5-re, a pedagógusok világnapja alkalmából országos sztrájkot hirdetett, de szintén szerdán hídfoglalás is lesz a tanárokért, valamint a közlekedés is korlátozott lehet. November 26-ra pedig Pedagógusok Szakszervezete szervez megmozdulást.

Az ellenzéki párt szerint

az Orbán-kormány eljutott arra a minősíthetetlen erkölcsi szintre, hogy már kirúgással bünteti azokat a tanárokat, akik fel merik emelni a hangjukat a megalázóan alacsony pedagógusfizetések és a szörnyű állapotban lévő közoktatás miatt.

A tanárok megmozdulásairól a Momentum úgy gondolja, hogy a pedagógusok „nem hogy büntetést nem érdemelnek, de a legnagyobb tisztelet jár nekik” – írja az OS.

A Tanítanék Mozgalom sztrájkalapját támogatja a Momentum

„Ma a Momentum azt a döntést hozta, hogy egymillió forinttal támogatja a Tanítanék Mozgalom sztrájkalapját. A Tanítanék azon dolgozik, hogy a tanárok kiállása minél szélesebb körű és szervezettebb legyen, és mindenkihez eljusson! Emellett anyagi segítséget is nyújtanak a polgári engedetlenség miatt elbocsátott pedagógusoknak – ehhez és a mindennapi működtetéséhez azonban források is kellenek” – számolt be róla Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke és frakcióvezetője.

Az anyagi segítség mellett másik két területen is igyekszik a Momentum a pedagógusokat támogatni. Egyrészt azok a tanárok, akiket a polgári engedetlenség miatt fenyegetnek vagy emiatt már akár el is bocsátottak, a pedagogusvagyok@momentum.hu címen ingyenes jogi tanácsadást igényelhetnek a párttól. Másrészt a párt kijelentette, hogy „a Momentum is felveszi a harcot ott, ahol a párt tudja: parlamenti vitanapot kezdeményezünk az oktatásról, hogy végre a döntéshozók is szembesüljenek a tarthatatlan állapotokkal”.