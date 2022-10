Katasztrofális a helyzet az állatmenhelyeken, több helyen is teltház van

Több állatmenhely működése is veszélybe került, miután egyre magasabb rezsiszámlákat kapnak, és mivel a legtöbb egyesületi vagy alapítványi formában működik, így nekik nem jár a lakossági ár kedvezmény sem a számlákra, sem az üzemanyagra. Az új feltételek mellett, nem tudják, meddig bírják.

Egyre többen kényszerülnek leadni házi kedvenceiket a menhelyeken, mivel a tápok, élelmek ára is felment így sokan már nem tudják azokat ellátni – mondta egy Baranyai megyei állatmenhely vezetője az ATV-nek. Nagy Mónika elmondása szerint azonban már ők sem tudnak több állatot befogadni, mivel az energiaköltségeik folyamatosan nőnek.

Elég katasztrofális a helyzet

– fogalmazott a menhely vezetője.

A nagykanizsai menhelyen még nem kapták meg az új villanyszámlákat, de becsléseik szerint legalább kétszer annyit fognak fizetni mint eddig. A telepen gáz nincs, az üzemanyagot pedig egyre nehezebben tudják megfizetni.

Skanecz Tamás telepvezető az ATV-nek elmondta, hogy mivel kénytelenek piaci áron tankolni, a gázolaj ára már megjelent a költségeik között. Ez pedig azt jelenti, hogy duplázódtak a gázolaj-költségeik, ezért, mint mondta, amennyire lehetett, racionalizálták a futott kilométereket.

Egy berettyóújfalui menhely szerencsésnek tartja magát, mivel a telepükön nincsenek közművek, így az energiaárak őket nem érintik. Fűteni ezért nem is tudnak, télen a kutyák keneljeit egy adományként kapott ponyvával fedik be. A menhelyek dolgát azonban az is nehezíti, hogy egyre kevesebb adományt kapnak.

(Borítókép: Brandon Bell/Getty Images)