Megszólalt a Kölcsey gimnázium igazgatója, szerinte súlyosan megsértették a diákok jogait

„A budapesti Kölcsey gimnázium elveszíti öt kiváló tanárát. Hárman személyesen vették át szeptember 30-án, ketten pedig postán kapják meg a napokban rendkívüli felmentésüket a munkáltató szerepét betöltő Belső-Pesti Tankerületi Központtól” – így kezdi hosszú bejegyzését az igazgató, aki a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a kirúgásokról.

A rendkívüli felmondás indoka az volt, hogy a tanárok a figyelmeztetés ellenére részt vettek a polgári engedetlenségben, korlátozták a tanulók tankötelezettségének a teljesítését azzal, hogy nem vették fel egy-egy nap a munkát, írja Fazekas Csaba, aki hozzátette: az elmúlt időszak pedagógus-munkabeszüntetései kétségbeesett segélykiáltások az oktatás válságos helyzetének jelzése céljából.

Ezek nem valakik ellen irányultak és irányulnak, hanem valamiért: az oktatás ügyének a szolgálatáért

– hangsúlyozta.

Az igazgató szerint a polgári engedetlenkedőkkel szemben szigorúan eljáró döntéshozók cselekedetükkel tovább súlyosbítják a tanárhiány problémáját is. „A döntéshozók vajon tájékozódtak róla, hogy kik azok az emberek, akiket elküldenek? Tudják, hogy milyen űr marad utánuk?” – teszi fel a költői kérdést Fazekas Csaba, aki ezután hosszasan méltatta a kollégáit.

„E felsorolásból világosan érthető, hogy diákjaink tanuláshoz való jogait súlyosan megsértette a döntéshozó. Van olyan érettségiző tanulónk, aki most elveszítette a magyar- és a matematikatanárát, aki egyben az osztályfőnöke volt” – írja a bejegyzés végén az igazgató, aki rámutatott arra is, hogy a döntéssel megsérült a tanulóknak a törvényben is rögzített „mindenekfelett álló érdeke”.

A múlt héten zajló tüntetésen az egyik felszólaló emlékeztette a résztvevőket, hogy október 5-én is sztrájkolni fognak, és addig folytatják a tiltakozást, amíg nem tapasztalnak érdemi változást. Az intézmény egyik végzős diákja beszédében azt nehezményezte, hogy „kirúgtak öt olyan tanárt, aki mindennap azért dolgozott, hogy okos, felelősségteljes diákok legyenek a gyerekekből”.

(Borítókép: Tüntetés a Kölcsey Ferenc Gimnázium előtt 2022. szeptember 30-án. Fotó: Kaszás Tamás / Index)