Bezárnak a pécsi tanuszodák

Pécsett több uszoda is bezárja kapuit október 15-től. A döntés több száz gyermeket érint. Az intézmények testnevelésóráit tömbösítik, és október 15-ig emelt számban zajlik az úszásoktatás.

Bezárja uszodáit a Pécsi Tankerületi Központ – írja a Pécs Aktuál. A lap szerint ez több száz, de akár ezer gyermeket is érinthet, ugyanis óvodásokat és kisiskolásokat tanítanak ezekben a medencékben. A Hullámfürdő azonban nyitva marad, a legtöbb gyerek majd oda járhat úszni.

A lap értesülései szerint október 15-től bezár

a belvárosi,

a Bánki Donát utcai általános iskola,

a PSZC Zsolnay Vilmos Szakgimnázium és Szakközépiskola uszodája.

A pécsváradi uszoda is érintett a bezárásokban, Zádori János polgármester a Pécs Aktuálnak elmondta, hogy több sportegyesület is edz Pécsváradon, ahol még paralimpiára is készül egy úszó. Ezért a mérlegelés és a megoldás keresése még mindig tart. A lap úgy értesült, hogy az egyetem Ifjúság úti medencéje december 1-jéig nyitva lesz, de ezt az információt egyelőre nem erősítették meg.

Az intézményekben a testnevelésórákat blokkosítják, és október 15-ig azoknál a gyerekeknél, akiknél kötelező, több úszásórát tartanak majd, a fűtésszezon után pedig bepótolják az elmaradt órákat.

A Pécsi Sport Nonprofit Zrt. a hírek szerint felajánlja tanmedencéjét, hogy az úszással foglalkozó gyerekek ott tudjanak tanulni.