Ujhelyi István elárulta, mi volt az utolsó csepp a pohárban

Ujhelyi István EP-képviselő hétvégén jelentette be, hogy több évtizednyi párttagság után távozik az MSZP-ből. A politikus most részletes közleményt adott ki arról, melyek voltak a legfontosabb okai.

Ujhelyi István vasárnap, a döntés bejelentésekor azt mondta, hogy „a mai MSZP mechanizmusaitól, szemellenzős jövőtlenségétől” szeretne elköszönni. Elmondása szerint nemegy alkalommal próbálta felrázni az elmúlt években pártközösségét, amivel a párt vezetőinek érdekét sértette. Be kellett látnia, hogy nem tudja áttörni a „belső megkövesedés falát”.

A képviselő most a Szabad Európának adott egy interjút, és az abban elhangzó legfontosabb állításokat később egy közleményben is megküldte szerkesztőségünknek. Azt írta: az utóbbi két napban rengetegen keresték, hogy áruljon el több részletet a távozásáról, és bár előző levelében azt ígérte, hogy nem nyit új sebeket és nem lő vissza, ez egyszer hajlandó volt nyilatkozni a dologról.

Ez Molnár Zsolt pártja, nem az övé

„Azt mondták nekem, ez Molnár Zsolt pártja, így ezért ez a párt már nem az enyém” – idézte fel az interjúban Ujhelyi István, utalva ezzel az MSZP pártigazgatójára és országgyűlési képviselőjére, akivel már néhány hónapja is vita volt köztük azzal kapcsolatban, hogy ki legyen az MSZP új elnöke.

Ujhelyi István az interjúban azt is hozzáfűzte, hogy évek óta próbálta felhívni a figyelmet arra, hogy változás kell. „Már a 2014-es és 2018-as pártvezetői pályázatomban is ugyanazt mondtam: megroggyant az MSZP brandje, és valami egészen mást kell csinálnunk, amíg állnak még Horn Gyula cölöpjei”, de szerinte a párt többi vezetője nem volt hajlandó a változások végrehajtására.

Azok, akik vezetik, továbbra is zátonyok és viharok felé mennek. Ott voltam a kapitányi hídon a párt egyik tisztjeként, végeztem a dolgomat, és számtalanszor elmondtam: ez így tovább nem fog menni. Nagy hévvel vetettem bele magam a pártelnökjelöltségbe, de az általam javasolt barnamezős, teljes átalakulást a vezetőség hamar megfojtotta

– mondta az interjúban Ujhelyi István.

Megmondták neki, hogy 2024-ben háttérbe fogják szorítani

A politikus azt is hozzátette, hogy a párton belül sokan „direkt félreértelmezték” azt a javaslatát, hogy nevezzék át az MSZP-t (az új név Esély – Magyar Szociáldemokraták Pártközössége lett volna). Ujhelyi szerint akik így látták, azok nem vették figyelembe, hogy nemcsak átnevezésről lett volna szó, hanem teljes átalakulásról.

Az EP-képviselő azt is hozzátette, hogy április 4-e után az egyetlen politikusa volt a pártnak, aki nem elbújt, hanem kiment az emberek közé, két kempingszékkel járva az országot, és meghallgatta az emberek véleményét.

„Ezalatt az derült ki számomra: igenis van arra igény, amit javaslok; a pártvezetésben viszont nem volt” – mondta Ujhelyi, aki szerint a pártvezetés közölte vele, hogy ebben a pártban Molnár Zsolthoz kell igazodni, az ő támogatása nélkül nem lehet pártelnök és nem valósíthatja meg a reformjait.

Nem illettem a képbe, nyáron már azt is megkaptam, hogy a szűk vezetés úgy döntött: a 2024-es EP-kampányban sem arc, sem listavezető nem lehetek

– tette hozzá a politikus a szakítás okairól beszélve.

Molnár Zsoltra nem haragszik, de ez nem állapot

Az interjú későbbi részében Ujhelyi István arra is kitért, hogy továbbra is tiszteli Molnár Zsoltot. „Molnár Zsolt nem áruló, hanem hihetetlen erővel bíró, kiváló szervező, egy tehetséges ember. De mára az az állapot, hogy mindenki úgy érzi: Zsolthoz képest kell meghatároznia a saját politikai mozgását, az nem segít a közösségnek” – fogalmazott Ujhelyi István.

A politikus mindeközben azt is elismerte, hogy vannak hibái, de szerinte erről a szakításról nem ő tehet. „Túlmozgásos és öntörvényű vagyok, azt tanultam Kiss Pétertől, hogy mindig a politikai orromra figyeljek – én eddig és ezután is ezt teszem. Az azonban téves érzet velem kapcsolatban, hogy ne lennék csapatjátékos. A mozgalmi múltam és a jelenem is ennek ellenkezőjét bizonyítja – ha van csapat, akkor tudok csapatjátékos lenni. Ha láttam volna esélyét, hogy képes a párt változásra, akkor belül küzdök tovább” – összegezte, hozzátéve:

Azért most és nem az MSZP október végi kongresszusa után léptem ki, hogy ne az legyen az látszat: az új elnök személye miatt lépek ki a közösségből. Komjáthi Imrével sokat harcoltunk együtt a közös céljainkért, elvhű, hiteles embernek ismerem; de ez önmagában kevés lesz, ha marad a mechanizmus.

Reagált az MSZP búcsúlevelére, nem örült neki

„Olyan stílustalan és színvonal alatti közleményben reagált az MSZP a patikamérlegen kimért és szívből szóló levelemre, amiről tudom, hogy nem a párttagság véleménye, hanem pusztán néhány ember üzenete; ez egy pitiáner visszavágás volt – mondta Ujhelyi István arról a levélről, amelyet az MSZP közzétett, miután bejelentette a távozását.

A politikus azt is hozzáfűzte, hogy korábban rengeteg pénzt fizetett be a pártkasszába, és pénteken, távozása előtt is direkt befizetett „egy nagyon jelentős összeget”, amiről külön tájékoztatta is a pártelnököt.

Az egyetlen magyar EP-képviselő vagyok, aki kétszer is elnyerte az Év EP-képviselője díjat, sikeres szakmai programjaim és eredményeim vannak. EP-mandátumomért megdolgoztam, és a továbbiakban is meg fogok dolgozni; megszámlálhatatlan biztató üzenetet kaptam, hogy folytassam

– mondta a képviselő, reagálva a pártnak arra a felvetésére, hogy visszaadja-e az EP-képviselői mandátumát.

Ujhelyi István végül azzal zárta gondolatait: azzal, hogy „ilyen stílusú, színvonaltalan válaszközleményt adtak ki néhányan a párt nevében, csak azt érték el, hogy semmilyen kételyem nem maradt a döntésem helyességét illetően”.

Alapít-e új pártot, mi lesz vele a jövőben?

Ujhelyi István arról is beszélt az interjúban, hogy az általa létrehozott Esély Mozgalom nem fog párttá alakulni, mert szerinte nem egy újabb ellenzéki pártra van szükség, hanem sokkal inkább egy civil mozgalomra. Hozzátette: az Esély Mozgalomnak az is aktív tagja és alakítója lehet, aki egyébként valamelyik pártnak, akár az MSZP-nek továbbra is tagja kíván maradni.

Arról, hogy mi lesz vele az EP-képviselősége után, Ujhelyi István azt mondta: nincs stratégiája ezzel kapcsolatban, most csak levegőhöz akart jutni. „Hosszú évek óta építem a »másik lábamat« a turizmus és oktatás világában, elnöke vagyok az ENSZ turisztikai világszervezet emblémája alatt épülő svájci oktatási intézménynek, a politikacsinálás tehát nekem nem egzisztenciális kérdés” – mondta, hozzátéve:

Nem tárgyaltam egyelőre egyetlen párttal sem, nem is kerestek a kilépésem óta.

Ujhelyi István végül arról beszélt, hogy a Demokratikus Koalíció hiába jár „fényévekkel mindenki előtt” az ellenzék legerősebb pártjaként, ők kevesek lesznek a rendszerváltáshoz, ahhoz ugyanis szükség lesz „társadalmi kapcsolatokra, Donáth Annákra és sokakra, akik kimondták, hogy rossz úton jár az ellenzék – ilyen vagyok én is” – fogalmazott a politikus. A vele készített teljes beszélgetés itt meghallgatható.

(Borítókép: Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt [MSZP] képviselője az Európai Parlament strasbourgi épületében 2019. július 16-án. Fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)