Karácsony Gergely kíváncsi az emberek véleményére

Karácsony Gergely megkérdezi az embereket, szabad-e flancolni az egész Európát sújtó energia-veszélyhelyzet idején.

A megélhetési- és energiaválság mindenkit érint

– írja Facebook-bejegyzésében Budapest főpolgármestere.

Azzal folytatja, az önkormányzatok azzal szembesültek, hogy az energiaszámláik egyik pillanatról a másikra tíz-, sőt húszszorosára emelkedtek. Jelen pillanatban úgy állnak, hogy Budapest éves bevétele még a jövő évi villanyszámla kifizetésére sem elég.

Ez azt jelenti, helyzet van. Most azért is lesz gáz, mert van gáz. Az is gáz lenne, ha nem lenne gáz, de így, hogy erősen figyelni kell az óra állását, mert a túllépés erősen a pénztárcánkba vághat, nem azt jelenti, hogy felhőtlen mosollyal megyünk bele a télbe.

A rezsiválság nagyon kevés embert nem érint. Sokan kerülhetnek szinte kilátástalan helyzetbe. Éppen ezért már mindenki erősen spórol, amin csak tud.

A helyzet újragondolása megérintette Karácsony Gergelyt is, aki azt írja:

mint mindenki, én is szeretem a karácsonyi díszkivilágítást, de mégis azt gondolom, hogy idén erről le kellene mondanunk: nem csinálhatunk úgy, mintha minden rendben lenne.

Hogy mindenki szereti-e a karácsonyi díszkivilágítást, az kicsit túlzó kijelentésnek tűnik, de az a felvetés, hogy idén maradjon el, szimpatikus. Pláne úgy, hogy a főpolgármester arra kéri az embereket (feltehetően nem csupán a budapestieket), hogy szavazzanak és írják meg a véleményüket.

