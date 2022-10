Fél napja tart a sztrájk, mutatjuk mi történt délelőtt

Szerda reggel országos sztrájk indult a hazai iskolákban. A munkabeszüntetés szervezője, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete az kérte az óvodai, iskolai, kollégiumi és szakszolgálati dolgozóktól hogy a mai napon ne vegyék fel a munkát.

A sztrájk mellett számos iskolában polgári engedetlenségi akciót is hirdettek, a Tanítanék Mozgalom tájékoztatása szerint ezt a tiltakozási formát 83 intézményből 947 tanár választotta.

Emellett a fővárosban és vidéken is több szolidaritási akciót tartottak, élőláncot alakítottak többek között Budapest belvárosában, a XVII. kerületben és Csepelen is, Pécsen pedig virrasztást tartottak.

A tanárok és a diákok mellett sok szülő, támogató is utcára vonult, arra a kérdésre, hogy miért döntöttek a tiltakozás mellett, az egyik édesanya azt felelte:

Két gyermekem van, a fiam tizedikes, és nincs fizikatanára ebben az évben. A lányom nyolcadikos, most fog középiskolába menni, de nem tudom, hogy lesz-e valaki, aki tanítja. Konkrétan mi is érezzük a problémákat, két családtagom is pedagógus volt, most nyáron, 25 év után mindketten felálltak. A bőrünkön érezzük a gondokat, megcsináltuk a transzparenst, ennyit tudunk tenni.