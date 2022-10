„Rongy ember. Piszkos. Történelmi Törpe” – így írt Gyurcsány Ferenc egykori miniszterelnök utódjáról, Orbán Viktor kormányfőről, amikor bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán kedden. A Demokratikus Koalíció elnöke szerint a kormányfő „pár forintért eladná” a magyar nemzet lelkét.

„Most azt mondja a Törpe, rosszallva Európa Oroszország elleni szankcióit, hogy olyat még nem látott a világ, hogy egy törpe szankciót hirdessen egy óriással szemben. Mondja ezt a Törpe, aki egy évtizede megy szembe saját, országánál egyébként ötvenszer nagyobb közösségével. Úgy olvasom, a tudathasadás gyógyítható. A kóros hazudozás is” – írta sajátos stílusban Gyurcsány arra reagálva, hogy a parlament őszi ülésszakának első napján Orbán Viktor többek között azt mondta napirend előtti felszólalásában, hogy „az energia területén mi, Európa, törpék vagyunk, Oroszország pedig óriás. (…) Most látok először olyat, hogy a törpe vet ki szankciót egy óriásra.”

Elsőként a Fidesz országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője, Kocsis Máté reagált: történelmi gazembernek nevezve Gyurcsányt. Mint írta, „a gazember személyeskedik, hazudozik, fenyegetőzik. Megint. A gazember árnyékkormányt alakít, beszél, ír, szerepelget. Egyre többet. Felbátorodott, kelleti magát. (…) A gazember azt hiszi, elfelejtik a gaztetteit, ha azoknál is durvábbakat mond. Téved a gazember. A bűntudat és szégyenérzet nélkül élni képes gazember csak vállat rándít, ha arra gondol, hogy belehazudott tízmillió magyar szemébe, hogy a honfitársai vérével boríttatta be Budapest utcáit. Veretett, lövetett.”



Szerda reggel Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára is megszólalt Facebook-oldalán. A politikus, aki a napokban került be a 2032-es brisbane-i olimpiát előkészítő és koordináló bizottságba, ami a Nemzetközi Olimpiai Bizottság egyik legfontosabb testülete, most ezt írta:

Gyurcsány Ferenc nem az első baloldali toleranciaharcos, aki bátran él a testszégyenítéssel, amikor kifogy a piacképes érvekből (amik eleve nem nagyon voltak neki). Most éppen azóta félretett szövetségesétől, Karácsony Gergelytől vette át a stafétabotot, de hát nem szégyen a fiatalabbtól tanulni. Azt azért ne felejtsük el, hogy a magát hangsúlyosan antirasszistának pozicionáló Karácsony főpolgármesternek belefért az ortodox zsidókat „tetűcsúszdásnak” nevező, judapestező Bíró László támogatása is – a Városházán, Budapest címere és zászlója előtt, a főpolgármester felirat mögött

– írja Fürjes Balázs, majd így folytatja: „A liberalizmus legújabb fellegvárában, a Momentumban például cigányozni szeretik a miniszterelnököt, ami egyenlő a rasszizmussal, hiszen senkit nem lehet vélt vagy valós származása miatt gyalázni. Ezek után csodálkozunk a legeslegfrissebb Momentum-elnök és frakcióvezető nyilasköszöntésén? Elszólás volt ez is, véletlen, mint a Karácsony-féle nyelvbotlás?”

A Miniszterelnökség parlamenti államtitkára arra is felhívja a figyelmet, hogy Gyurcsány Ferenc ominózus posztja alatt folyamatosak „a DK-s bérkommentelők és a baloldali háttéremberek magyarokat gyalázó eszmefuttatásai”.

Tahóság, testszégyenítés, megbélyegzés, rasszizmus. Ha tényleg ez a baloldal teljesítménye, az nagyon kevés. Ezt pedig nem én mondom, hanem a választók, negyedszerre. De ezek szerint mindig van lejjebb. És valahogy az mindig Gyurcsány

– fejezte be posztját Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti államtitkára.





(Borítókép: Balogh Zoltán/MTI)