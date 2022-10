Törley Katalin 23 év után távozik a Kölcsey Gimnáziumból, amely az egykori iskolája is volt. A budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium több tanára is megkapta a felmondólevelét, mert az érintettek többször is részt vettek polgári engedetlenségben – a korábbi figyelmeztetések ellenére is.

Már korábban is sejteni lehetett, hogy Törely Katalin franciatanár is a kirúgott tanárok között lesz, ám ő éppen nem volt az épületben, amikor behívatták az igazgatói irodába. A Tanítanék Mozgalom most egy közleményt juttatott el a 24.hu szerkesztőségéhez, amelyben azt írják: nagy nehézségek árán sikeresen kiderítették, hogy Törley katalint is kirúgták az intézményből.

„Szeptember 30-án, pénteken, a Belső-Pesti Tankerületi Központ három munkatársa azonnali hatályú felmondást tartalmazó határozatokat tartalmazó leveleket kézbesített a budapesti Kölcsey Ferenc Gimnázium öt tanárának. Az érintettek közül hárman a helyszínen tartózkodtak, és személyesen átvették a dokumentumokat. Ők hétfőtől már nem dolgozhattak az iskolában, közalkalmazotti jogviszonyuk megszűnt. Ketten viszont – köztük én – nem voltunk már az épületben, ezért számunkra postai úton küldték el a határozatot. Aznap többszöri telefonos kérdésemre sem sikerült információt kapnom arról, pontosan mi áll a nekem címzett levélben” – írja a közleményt jegyző Törley.

Több mint négynapos idegőrlő bizonytalanságnak lett így vége. A nekem és a tanítványaimnak is elviselhetetlen, kiszámíthatatlan, érzelmileg nehezen kezelhető időszak a mai nappal lezárult. Diákjaimtól méltó búcsút vehetek, s mindannyian elkezdhetünk a további teendőkkel foglalkozni

– írja a pedagógus, aki a felmondásáról szóló határozatot a dokumentum kézhezvétele után jogi úton kívánja megtámadni.