Megmenekülhetnek a bezárásra ítélt fővárosi posták

Elkerülheti a bezárást az a harmincöt budapesti posta, amelyről még szeptember végén jelentek meg az első információk. A Mail Boxes Etc. nevű cég, amely több országban is üzemeltet postahivatalt, ugyanis azt tervezi, hogy valamennyi postafiók üzemeltetését átvenné, egyúttal annak állományát és eredeti státuszát is megtartva.