Országszerte hiány van a villanyóraszekrényekből

Komoly áldozatokat kell hozniuk a régi építésű családi házak tulajdonosainak, ha H tarifát szeretnének igényelni az elektromos fűtéshez. Emiatt ugyanis az egész villanyóraszekrényt át kell alakítani, ami nagyon drága beruházás, ráadásul hiánycikk is a termék.

Több mint két hónapja hiány alakult ki országszerte villanyóraszekrényekből, azóta pedig csak romlott a helyzet. Ha valaki most szeretne H tarifát igényelni elektromos fűtéshez, annak számolnia kell azzal, hogy több átszerelési előírásnak is meg kell felelnie, és új villanyóraszekrényt is ki kell alakítania, amit ráadásul csak az adott épület homlokzatára lehet felszerelni.

A felhasználók a H tarifával a fűtési szezon alatt kedvezőbb áron üzemeltethetik a hőszivattyúknál és a megújuló energiaforrásból kiépített fűtési rendszereknél a hő ellátást biztosító berendezéseket, például keringető szivattyúkat, kompresszorokat. Ez a kedvező ár a mindenkori vezérelt árszabásnál nem lehet magasabb. Ha minden napszaki vagy vezérelt mérő mellé igénylik a H árszabást, a mérőhelyen mindhárom árszabásnak külön mérőberendezés kerül felszerelésre.

A legfontosabb jellemzője, hogy nem elérhető egész évben: csak október 15-től április 15-ig vehető igénybe. Ugyanakkor a Geo tarifával szemben ez egész nap, 24 órában a rendelkezésünkre áll.

A H tarifa sokkal olcsóbb, így sokan a magas költségek ellenére is rászánják magukat az átalakításra.

Lesnyik Zoltán villanyszerelő az ATV Híradónknak azt nyilatkozta, hogy több ügyfele, munkatársa már 2-3 hónapja vár villanyóraszekrényre.

Most nem tudjuk, hogy mitévők legyünk, fogalmunk sincs arról, egyáltalán mikor lesz szekrény. Egy-két darab érkezik, de 10-20-an vagyunk regisztrált szerelők, és mindenkinek legalább öt-hat kellene

– panaszkodott a szakember.

A villanyóraszekrények hazai gyártója szerint jelentős az érdeklődés a termék iránt, aminek az az oka, hogy

számos család a drága gázfűtésről átállt az elektromos fűtésre.

Nagyon sok magyar háztartásban szereltetnek fel napelemet, hőszivattyút vagy klímaberendezést, ez pedig teljesen felborította a villamossági piacot. „Az elmúlt évek messze legnagyobb beruházásait hajtottuk végre annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabb legyen a termelésnövekedésünk. Robotokat vásároltunk, üzemet építettünk, gépeket és szerszámokat, minden olyant, amivel úgy gondoljuk, hogy viszonylag belátható időn belül meg tudjuk oldani ezt a problémát” – mondta Csatári László, a Csatári Plast Kft. tulajdonosa.

A fűtési időszak idején a H tarifát csak légkondicionáló és hőszivattyú esetében lehet igénybe venni: ez esetben egy kilowatt/óra áram 23 forintba kerül a 70 forintos piaci ár helyett.