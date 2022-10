Durva drágulás az új építésű ingatlanoknál: másfél millióba kerül egy négyzetméter Budapesten

Minderről az Otthon Centrum számolt be egy közleményben, amelyben azt írta: az új építésű ingatlanokban 2022 harmadik negyedévében már 1 501 000 forintra nőtt az átlagos négyzetméterár,

EZ PEDIG A TAVALYI ÉV AZONOS IDŐSZAKÁHOZ KÉPEST 30,4 SZÁZALÉKOS EMELKEDÉST JELENT.

A közleményből az is kiderült, hogy a kerületeket nézve már csak három olyan hely van a fővárosban, ahol az átlagos négyzetméterár még egymillió forint alatt van az új építésű ingatlanoknál. Az Otthon Centrum szerint az egyes városrészek között jelentős különbség van:

AZ ÁTLAGOS KÍNÁLATi NÉGYZETMÉTERÁR 911 EZER ÉS 2 565 EZER FORINT KÖZÖTT VÁLTAKOZIK KERÜLETENKÉNT.

A legdrágább kerületek holtversenyben a II. és XII. kerület volt 2,56 millió forintos átlagos kínálati négyzetméterárral. Az I. kerületben 2,32 millió forint, az V. és a VI. kerületben pedig 1,96 és 1,94 millió forint volt az átlagos négyzetméterár az új építésűeknél. Egymillió forint alatt csak a XXIII. kerület (911 ezer forint), XX. kerület (927 ezer forint) és XVIII. kerület (956 ezer forint) új építésű ingatlanjaiban volt az átlagos négyzetméterár.

A közleményből az is kiderül, hogy mi volt a csúcs eddig az idei harmadik negyedévben:

a legdrágább új építésű projektben 3,9 millió forintos volt egyetlen négyzetméter ára.

Az Otthon Centrum arra is rávilágított, hogy a szeptemberi felmérés időpontjában Budapesten 341 új lakásberuházás volt folyamatban, amelyekből 28,8 ezer lakás épült. A projektek száma idén 15,6 százalékkal, a lakások száma pedig 3,6 százalékkal volt kevesebb, mint egy évvel korábban.

A legtöbb projekt és lakás most a XIII. kerületben van, ahogy már évek óta: ott 68 projekt és 8,7 ezer épülő és tervezett lakás van most. A legkevesebb új építésű lakás továbbra is az I. és V. kerületben épül, de a XX. és XXII. kerületben is száz alatt van az épülő lakások száma – derült ki a forbes.hu által ismertetett közleményből.