A külföldön tanuló magyar hallgatók is kiállnak a sztrájkoló tanárok mellett

Külföldi egyetemeken tanuló magyar diákok nyílt levelet írtak a magyar kormánynak, melyben jelezték, hogy szolidaritást vállalnak sztrájkoló egykori tanáraikkal. Azt írják: megbotránkozva figyelik a mai magyar közoktatás helyzetét. Szerintük volt tanáraik méltatlan körülmények között kénytelenek végezni a munkájukat a minimálbértől gyakran elmaradó fizetésért. A nyílt levelet aláírók szerint a közoktatásban tanuló magyar diákok átlagteljesítménye folyamatosan romlik, a kompetenciakészségek terén nagyon gyengék a nemzetközi összehasonlításban. Úgy látják, hogy a szegregált oktatási rendszer felzárkóztatás helyett ellehetetleníti a hátrányos helyzetű diákok előremenetelét.

Ellenzik a túlzottan központosított állami oktatást, amely szerintük nem teszi lehetővé a döntések szakmai alapú, hatékony meghozatalát.

Köszönetüket fejezték ki volt tanáraik felé, akik leterheltségük ellenére is tisztességesen, elkötelezetten dolgoztak azért, hogy tanítványaik ne csak felvételt nyerjenek külföldi egyetemekre, de ott jól is tudjanak teljesíteni. Úgy érzik, nekik köszönhetik azt a magyarságtudatot is, melyet egyetemi éveik alatt sohasem veszítettek el, hanem még inkább magukénak érzik.

Fontosnak tartjuk azonban azt is kimondani, hogy a közoktatás évtizedek óta romló állapotáért a jelenlegi magyar politikai és társadalmi berendezkedés is felelős

– írják a nyílt levélben.

Az aláírók szerint a rendszer aránytalanul korlátozza a tiltakozó tanárok sztrájkjogát, a megtorlással pedig igyekeznek elhallgattatni őket. Aggasztónak tartják, hogy az állami média nem számol be a megmozdulások valós méretéről.

Mi, külföldön tanuló magyar hallgatók szilárdan állunk ki volt tanáraink és diáktársaink mellett az általuk vívott hősies harcukban, és fejezzük ki erős kétségeinket a jelenlegi hazug, kirekesztő és vezérelvű politikai berendezkedéssel szemben

– írják a levél végén.

Csütörtök estig több mint háromszáz külföldön tanuló magyar egyetemista írta alá a nyílt levelet.

Október 14-én lesz a következő tüntetés

Az Index korábbi cikkében arról olvashatnak, hogy a szerdai országos sztrájk és tüntetés után a két nagy pedagógus szakszervezet közös erővel készül a következő, október 14-i országos pedagógustüntetésre. Ehhez a demonstrációhoz a Pedagógusok Demokratikus Szervezete mellett már a Pedagógusok Szakszervezete is csatlakozik.

A PSZ KÖZLEMÉNYÉBŐL AZ IS KIDERÜL, HOGY AZ OKTATÁS VALAMENNYI DOLGOZÓJÁT ARRA KÉRI A SZAKSZERVEZET, HOGY CSATLAKOZZANAK AZ OKTÓBER 14-I SZTRÁJKHOZ.

Figyelmeztetnek: a jogszerű sztrájkhoz október 7-én, pénteken 16 óráig be kell jelenteni a sztrájkot az intézményvezetőknek.

A PSZ tagjai részt vesznek a diákok október 23-ára hirdetett szolidaritási tüntetésén is, mert ahogy fogalmaznak: „a szakszervezet mindent elkövet, hogy a kormány vegye figyelembe: már a társadalom sem hagyja, hogy a diákok jövőjét feláldozza a kormány.”